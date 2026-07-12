直擊／超扯！「亞洲天團始祖」降臨大巨蛋　五月天阿信驚：怎麼可能

記者蔡琛儀／台北報導

天團五月天今（12日）中午唱了4小時後，僅休息3個小時又再次登台，進行下半場的演出，相當挑戰體能。而他們今晚竟請到出道41年、香港殿堂級天團草蜢擔任重量級嘉賓，草蜢為了準時赴約，提前抵台準備演出。

▲五月天今天挑戰在台北大巨蛋連唱兩場。（圖／相信音樂提供）

阿信先是感性對怪獸說：「我說團長大人，在華人世界裡，像五月天可以在一起25年的團體，我們應該是唯一的吧？沒人可以超越吧？」怪獸則說：「25年真的很不容易，但還有一個團體，他不只超過25，30年，不，35年嗎？不，40年嗎？不，是41年！」

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阿信一聽驚呼：「41年，怎麼可能，我不相信有這個存在！」接著話鋒一轉，「今天邀請到我們的楷模、模範，超過41年的友情歲月，各位同學，真正的始祖，亞洲天團，讓我們歡迎，草蜢！」隨著〈忘情森巴舞〉的前奏一下，草蜢三人躍上舞台，現場氣氛瞬間嗨到炸開。

▲草蜢成軍41年。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

細數彼此淵源，2009年香港夏日流行音樂節上，五月天和草蜢曾共同出席，雙方在後台小聊一下，接著到2011年的台北跨年晚會，五月天是開場，草蜢則是壓軸，但雙方始終從未正式合作。

這次兩團終於一起演出，先是詮釋彼此招牌嗨歌〈忘情森巴舞〉、〈派對動物〉後，又清唱〈寶貝對不起〉，唱到延伸舞台嗨度爆表再加碼合唱〈失戀陣線聯盟〉再掀一波高潮，掀起全場舞動青春回憶。