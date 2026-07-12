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北影／舒淇大方露香肩！　對決陳玉勳笑嘆：有他我得獎率少90%

記者蕭采薇／台北報導

舒淇首部自編自導電影《女孩》風光入圍第28屆台北電影獎9項大獎，今（12）日舉行頒獎典禮，舒淇親自率領劇組一同出席盛會。她身穿一字領黑色上衣，大方露出香肩，下半身搭配率性牛仔褲，極簡風格依舊難掩強大的明星光采，一現身瞬間成為全場鎂光燈焦點。

▲▼第28屆台北電影節頒獎典禮-舒淇。（圖／記者周宸亘攝）

▲舒淇。（圖／記者周宸亘攝）

最想拿哪一獎？舒淇笑喊「全都要」神回馮德倫玩笑

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面對即將揭曉的賽果，舒淇受訪時神情一派輕鬆，直呼不緊張。被問到最想拿哪個獎？她先是打趣笑說：「能得的最好都得！」隨後展現大氣表示：「入圍就是肯定，畢竟台北電影節臥虎藏龍，獎項都是錦上添花。」至於有沒有特別準備幸運物？她則幽默回應：「我戴金色的東西，順便幫我代言的珠寶打廣告。」

先前舒淇勇奪釜山影展最佳導演時，老公馮德倫曾發文笑稱「家裡沒地方放了！」當被媒體問到，這次若再拿獎，有沒有打算挪一下老公的公仔來騰出空間放獎座？舒淇忍不住笑回：「家裡不大，但也沒有那麼小。」

對決《健忘村》老戰友！《大濛》3巨頭久違大合體

談到這次爭奪「最佳導演」的最大勁敵，莫過於以《大濛》狂攬13項提名的導演陳玉勳。兩人過去曾在電影《健忘村》中合作，如今卻要在同個獎項互相廝殺，舒淇對此直言：「如果沒有他，我（得獎）的機會就大一點，現在有他，我的機會就少了90%。」

▲▼第28屆台北電影節頒獎典禮-陳玉勳，葉如芬，李烈，柯煒林，方郁婷，曾敬驊，9m88，王誌成，尤麗雯，郭憲聰，陳姵均，盧律銘，簡豐書，劉冠廷。（圖／記者周宸亘攝）

▲《大濛》劇組，陳玉勳、葉如芬、李烈、柯煒林、方郁婷、曾敬驊、9m88、王誌成、尤麗雯、郭憲聰、陳姵均、盧律銘、簡豐書、劉冠廷。（圖／記者周宸亘攝）

而身為勁敵的《大濛》劇組當晚也亮麗登場，入圍「最佳男主角」的柯煒林、「最佳男配角」的曾敬驊與「最佳女主角」的方郁婷齊聚一堂。三位主演透露已經有大半年沒有聚在一起，現場氣氛相當輕鬆歡樂。柯煒林也特別加碼劇透，表示這次除了來台參加典禮盛會，還有其他工作行程，影迷可以好好期待他的新作品。

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