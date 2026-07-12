北影／泰國影后來台「全程講流利中文」狂撩李沐　奧斯卡名導奪獎

記者黃庠棻／台北報導

泰國人氣新星茱蒂蒙瓊查容蘇因（Aokbab）以首部電影《模犯生》天才少女小琳一角爆紅，2023年又因演出電影《飢渴遊戲》，演藝事業再攀巔峰。近期她來台長住，在高雄拍攝影集《對你心動的預言》，該劇日前殺青之後，她也受邀到台北電影節擔任頒獎人。

▲茱蒂蒙、李沐。（圖／翻攝自YouTube／台北電影節 Taipei Film Festival）

Aokbab茱蒂蒙與李沐擔任頒獎人，雙方互相介紹對方的角色，李沐以「泰國影后」稱呼茱蒂蒙；而茱蒂蒙在台上也用全中文回應，雙方在頒發最佳紀錄片時，茱蒂蒙被李沐問到「覺得最佳紀錄片需要具備什麼？」，茱蒂蒙用中文笑說「現在跟妳一起，在一起的這個畫面，我希望被大家看見」，讓李沐害羞地回應「被撩到了」。

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▲茱蒂蒙、李沐。（圖／翻攝自YouTube／台北電影節 Taipei Film Festival）

另外，Aokbab茱蒂蒙與李沐一同頒發最佳剪輯，最終由《左撇子女孩》的奧斯卡名導西恩貝克奪下。西恩貝克沒有辦法來到台灣領獎，因此由該片導演鄒時擎代領，她說道「謝謝台北電影節，他應該會很驚喜，他很喜歡台灣，可惜沒有機會來。」

▲導演鄒時擎。（圖／記者周宸亘攝）

鄒時擎在後台採訪時強調「西恩貝克應該會很驚喜，我回到座位會立刻傳訊息給他」，被問到西恩貝克是否有機會來台灣，她則說道「希望會有機會，他之前一直在忙，現在又在忙別的，可能明年吧，希望有機會來跟大家見面。」

▲西恩貝克。（圖／資料照）