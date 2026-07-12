抓包尪外遇！「老公每週帶小三開房」女星親寫信：我不怪你⋯原因曝光

記者林汝珊／綜合報導

南韓86歲資深女星全元珠曾參與《順風婦產科》、《加油！菊花》等無數經典作品，也因持有股票「海力士」數十年資產翻倍，成為演藝圈知名「隱形富豪」。近日她在YouTube頻道分享整理家中的過程，意外翻出一封多年前寫給丈夫的親筆信，坦言當年得知丈夫外遇後，選擇以寫信的方式表達心情，引發外界熱議。

▲全元珠挖出過去寫給老公的親筆信。（圖／翻攝自YT）

全元珠表示，當時是朋友告訴她，丈夫在外有了其他女人，甚至曾多次目擊丈夫固定帶著同一名女子前往飯店。在知道老公外遇後，她也沒有立刻和丈夫對質，「聽說他外遇了，我不想跟他吵架，所以選擇寫信。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲全元珠抓包老公外遇。（圖／翻攝自YT）

信中，全元珠先回憶夫妻一路走來的感情，表示自己一直以來始終尊敬對方、愛著對方，「其實我很想當面對你說這些話，但如果面對面，你一定會急著替自己辯解、說謊，而我也可能情緒失控，提高音量，露出難堪的一面」，並透露朋友向她爆料：「我朋友就住在那家飯店附近，她跟我說，『妳老公每個星期都會帶同一個女人來這裡一次。』」

而信中更寫著：「我不會責怪你為了解決生理需求所做的事，但請你至少不要讓那些流言傳到我耳裡，請你小心一點。」連現場製作團隊和媳婦都相當驚訝，媳婦更忍不住表示：「丈夫外遇，不是都會很生氣嗎？」全元珠則說：「因為我不想吵架。」

全元珠最後透露，丈夫看完信後，滿臉愧疚地低下頭。她也分享自己的婚姻觀：「這樣做才對，不要用吵架解決事情。」這番話也引發不少網友討論。