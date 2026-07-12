台網紅「闖日本神社禁區拍照」道歉！　曬信件截圖：已聯絡求奉納

記者蔡宜芳／綜合報導

台灣網紅林倩日前因在日本滋賀縣白鬚神社拍攝時，違規翻越柵欄、闖入湖面取景，遭日本網友發文怒轟「垃圾」。對此，林倩12日於社群發文道歉，並透露已主動致信白鬚神社表達歉意，承諾未來決不再犯。

▲網紅林倩日前到日本神社拍照，因闖入禁區被當地網友砲轟。（圖／翻攝自Instagram／ooo_lin_ooo）

林倩12日在社群發聲道歉，表示：「關於日前於白鬚神社拍攝時，未遵守當地規範，是我們的錯誤，我們也對自己的行為深刻反省。」她透露，自己已主動致信給白鬚神社表達歉意，並詢問奉納方式，不過，由於查詢白鬚神社官方網站後，並未找到可直接進行奉納的線上管道，因此目前仍需等待神社於工作日回覆，「待收到回覆後，我將第一時間依照神社的意願完成後續處理，以實際行動表達我的歉意與敬意。」

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▲位於日本滋賀縣琵琶湖湖畔的「白鬚神社」鳥居。（圖／VCG）

林倩也一併附上寄送信件的截圖，強調「不希望僅止於文字上的道歉」，希望能以實際行動表達歉意與敬意。經歷這次教訓後，林倩也表示，未來無論在任何地方拍攝，自己都會更加謹慎，「尊重當地文化與規範，也提醒自己時刻保持敬畏之心。」

▲▼林倩發文道歉並致信白鬚神社。（圖／翻攝自Instagram／ooo_lin_ooo）

此前，一名日本網友在Threads上指控，有外國人在白鬚神社違規拍照，氣得痛罵：「來日本至少要遵守規定吧。請不要來破壞日本，滾回你的國家去，你這個垃圾人（クソヤツ）！」隨後，林倩的同行攝影師Hazy發文道歉，坦承於6月10日拍攝時，確實翻越欄杆，「拍攝當下，我們明知該處設有柵欄，理應具備遵守規範的意識，卻因『盲從』現場其他遊客的行徑、抱持僥倖心理。」坦承缺乏思慮與自律，承諾會引以為戒，嚴格遵守規定且絕不再犯。

林倩社群全文：

關於日前於白鬚神社拍攝時，未遵守當地規範，

是我們的錯誤，我們也對自己的行為深刻反省，我想向白鬚神社致上最誠摯的歉意。

日前，我已主動致信白鬚神社，向神社表達歉意，並詢問奉納方式。由於目前仍需等待神社於工作日回覆，且查詢滋賀縣高島市白鬚神社官方網站後，未找到可直接進行奉納的線上方式，因此我選擇先與神社聯繫，希望尊重神社的意願，待收到回覆後，我將第一時間依照神社的意願完成後續處理，以實際行動表達我的歉意與敬意。

附上寄送信件截圖，是希望讓大家了解，目前我已經主動與神社聯繫，並持續等待神社回覆，不希望僅止於文字上的道歉。

未來無論在任何地方拍攝，我都會更加謹慎，尊重當地文化與規範，也提醒自己時刻保持敬畏之心。