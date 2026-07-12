北影／劉冠廷趕場4劇組笑喊「一直被困住」！　楊祐寧曝愛妻中獎好兆頭

記者蕭采薇／台北報導

2026台北電影獎12日舉辦盛大的頒獎典禮，風光提名10個獎項的《雙囍》，五位入圍者劉冠廷、余香凝、田啟文、庹宗華和9m88又再度齊聚一堂。不過五人都相當謙虛，尤其典禮因颱風延期，劉冠廷、余香凝臨危受命擔任頒獎人，余香凝對此幽默笑說：「還好有頒獎，一定可以上台，不然我想說我應該上不了台。」

▲余香凝、劉冠廷臨危受命擔任頒獎人。（圖／記者周宸亘攝）

田啟文、庹宗華黑白配爭男配！劉冠廷大忙人滿場飛

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田啟文與庹宗華在電影裡飾演親家，戲外則要共同角逐最佳男配角，兩人當天剛好穿了一黑一白，默契十足。而劉冠廷除了以《雙囍》入圍最佳男主角，當日更是全場大忙人，一口氣代表四個劇組出席，包括《雙囍》、《功夫》、《大濛》以及《丟包阿公到我家》。

▲劉冠廷（右二）一口氣代表四個劇組出席，圖為《丟包阿公到我家》。（圖／記者周宸亘攝）

劉冠廷的行程簡直比在電影裡一天結兩次婚還要滿，面對媒體聯訪時，他忍不住露出招牌傻笑直呼：「對啊，我想說我怎麼一直被困在（受訪區）這裡。」逗樂現場眾人。

剛帶娃出國10多天！楊祐寧曝愛妻嗨喊「Lucky Day」

另一方面，同樣入圍最佳男主角的《泥娃娃》楊祐寧，日前才剛帶小孩出國玩了10多天。這回切換模式回歸「男明星」身份，他坦言：「確實比較累，但心裡是滿開心的。」

▲楊祐寧以《泥娃娃》入圍最佳男主角。（圖／記者周宸亘攝）

楊祐寧也甜蜜分享，當天老婆阿梅早上在健身房抽獎時，幸運地抽中了一包餅乾，阿梅為此興奮地對他說：「哇，今天是Lucky Day，你一定會得獎！」這個意外的小插曲，也被他視為今晚有望奪下影帝的好兆頭。