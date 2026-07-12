漫威「高夫人」何煒晴驚傳逝世！　享壽82歲群星致敬

記者蔡宜芳／綜合報導

亞裔資深女星何煒晴在漫威影集飾演的反派「高夫人」深植人心，怎料，她於12日傳出逝世消息，享壽82歲，目前其離世的具體日期和死因尚未正式公開。何煒晴花了將近40年的時間，在主流平台上為亞裔角色開闢天地，如今驟然離世，許多電視、電影與舞台劇的合作夥伴，也都紛紛發文，向這位傳奇演員致敬。

▲「高夫人」何煒晴驚傳逝世。（圖／翻攝自Instagram／thepetershinkoda、waichinghohknyc）

曾與何煒晴在漫威影集合作的加拿大籍日裔演員彼得·新谷田，12日在社群透露了何煒晴過世的消息，他寫道：「我永遠不會忘記妳，不論是在片場還是私底下，和妳在一起的每一分鐘，我都獲益匪淺。」曾在舞台劇《亨利六世》與何煒晴合作的女星馬希拉·卡卡爾也悲痛發文，盛讚何煒晴值得所有人起立鼓掌，並大讚：「她是多麼璀璨的一個人，多麼璀璨的一位藝術家。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲何煒晴擁有豐厚的演藝資歷。（圖／翻攝自Instagram／waichinghohknyc）

對新世代觀眾而言，何煒晴最經典的角色，莫過於漫威影集《夜魔俠》、《鐵拳俠》及《漫威捍衛者聯盟》中，那位輕聲細語卻狠勁十足的犯罪首腦「高夫人」。她用精湛的演技，詮釋出該角色的力量，智取每一位對手，成為漫威宇宙裡最經典的反派之一。

除了漫威宇宙，何煒晴早年在紐約外百老匯舞台，便已奠定數十年的名聲，銀幕作品更橫跨各大領域。她不僅曾演出電影《舞孃騙很大》，也在皮克斯知名動畫片中為「吳祖母」一角獻聲配音，並長期在經典美劇《法網遊龍》系列影集中亮相，持續到2025年。