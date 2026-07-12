林志玲絕美現身西班牙！磕生蠔凍齡照曝光　感性發聲：善良依然存在

記者蕭采薇／綜合報導

「台灣第一名模」林志玲婚後將重心回歸家庭，但仍時常透過社群平台與粉絲分享生活點滴。近日她前往西班牙旅遊，不僅朝聖了著名的百年古蹟「聖家堂」，更曬出一系列絕美旅遊照。除了分享充滿正能量的深刻體悟，她更在文末無預警拋出「超大喜訊」，讓大批粉絲又驚又喜！

▲林志玲西班牙美照。（圖／翻攝自IG）

朝聖百年建築聖家堂！志玲姐姐暖心喊話：別忘記初心

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林志玲在社群平台發文分享這趟西班牙之旅的心得。面對耗時超過一世紀仍在建造的偉大建築聖家堂，她感性寫下：「歷經三個世紀的建築，提醒著我們，勇氣依然存在。善良依然存在。愛依然存在。無數的變遷之後，那些曾經照亮過世界的一切美好，也依然存在，並會延續。」

她也以溫柔的文字向粉絲喊話：「請記得～無論到幾歲，都不要失去愛的能力，也不要忘記初心。我們永遠是謙卑的學習者，而非自然的征服者。」邀請大家當晚和她一起走進聖家堂，字裡行間充滿了她一貫的溫暖與優雅。

▲林志玲西班牙美照。（圖／翻攝自IG）

絕美神顏連發！狂嗑生蠔、化身花仙子美翻

除了充滿智慧的文字，林志玲也大方放送多張美照。照片中，她換上多套絕美造型，時而穿著一襲粉色透視深V花瓣禮服，優雅展臂宛如仙女下凡；時而換上綠色洋裝搭配亮片披肩，在巴塞隆納知名建築巴特婁之家（Casa Batlló）前仰望陽光，仙氣逼人。

▲林志玲西班牙美照。（圖／翻攝自IG）

不僅如此，她還曬出大啖海鮮美食的日常照，手捧一大盤新鮮生蠔，對著鏡頭露出甜美微笑，皮膚白皙透亮，完全看不出歲月痕跡；到了傍晚，她更戴上復古頭巾，雙手捧頰賣萌，少女感爆棚。

無預警拋喜訊！「把西班牙陽光帶給你們」

在貼文的最後，林志玲也調皮地拋出一個大彩蛋！她開心透露，這次不僅是單純的旅遊，更是為了拍攝每年備受期待的公益月曆做準備，她寫道：「西班牙的陽光太美，把明年的月曆也完成了，把西班牙的陽光帶給你們。」

▲林志玲西班牙美照。（圖／翻攝自IG）