北影／陳意涵外套內「只穿黑色bra」辣翻　孫淑媚秀11字馬甲腹肌

記者黃庠棻／台北報導

「台北電影獎」頒獎典禮儘管受到強颱巴威影響延期一天，但不少影人跨海來台灣共襄盛舉，典禮順延至今（12）日在中山堂舉行，主持人由苗可麗獨挑大梁擔任。紅毯已經在5點多開始，《陽光女子合唱團》、《功夫》等劇組也都大陣仗出席。

▲第28屆台北電影節頒獎典禮，安潔兒．艾奎諾，劉冠廷，施名帥，洪瑜鴻。（圖／記者周宸亘攝）



以《死亡賭局》入圍最佳男主角的春風（洪瑜鴻）一派輕鬆現身，穿著帥氣的黑色勁裝搭配無框眼鏡，坦言自己完全不會緊張，但是前一晚竟失眠，原因不是因為要爭奪影帝而睡不著，而是「看球賽」所以沒睡好，坦言自己「支持阿根廷」。

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▲朱軒洋（圖／記者周宸亘攝）

以《功夫》入圍最佳男配角的朱軒洋則是穿著一身黑西裝登場，先前他的手掌因為運動拉傷，坦言目前仍在修復中，至於心情則是一派輕鬆直言「睡得還不錯，不會緊張」，被問到出門前是否有收到「愛的鼓勵」，他表示「有啊，滿多人都有的」。

▲朱軒洋（圖／記者周宸亘攝）

《陽光女子合唱團》劇組也踏上紅毯，陳意涵穿著一身黑色西裝，裡面僅搭配一件黑色bra，大秀火辣身材，坦言自己要頒發最佳女配角獎很緊張，直言「每個我都很愛，不管是誰我都覺得很榮幸」；孫淑媚則是穿著兩件式套裝，秀出美腿以及11字馬甲腹肌。

▲陳意涵。（圖／記者周宸亘攝）

孫淑媚坦言這是自己第一次參與，談及之前參加金曲，直呼「金曲獎後台比較緊張，但上台表演就開始覺得好玩、享受」，但因為這次都沒有經歷過，有一點迷茫；另外，安心亞則是穿著帥氣褲裝現身，手上戴著鑲著700多顆鑽石的手錶，閃亮到都看不到現在是幾點。

▲安心亞、孫淑媚。（圖／記者周宸亘攝）

翁倩玉則是穿著一身粉色禮服現身，坦言自己很久沒有在台灣拍戲「不管今天結果如何，自己經歷了47年『當然會緊張』」，她也強調「無論如何都要感謝媽媽，因為這部電影就是在講媽媽」，更透露「今天身上有帶著觀世音菩薩」一起出席典禮。

何曼希憑《陽光女子合唱團》入圍台北電影獎最佳新演員，第一部電影、第一次正式演出，就迎來人生首次電影獎項入圍，今（7/12）盛裝出席頒獎典禮，更以全身超過600萬元的禮服珠寶華麗登場，她得知此事立刻驚呼「現在開始緊張了，我會時刻注意著它們的安危！」