72歲譚艾珍清晨追世足賽！　靜音3小時看哈蘭德對戰英格蘭

記者蔡宜芳／綜合報導

2026年國際足總世界盃（FIFA World Cup）於日前進入八強賽，72歲女星譚艾珍也跟上熱血風潮，早上5點就備好早餐守在電視機前，獨自觀賽3小時，讓網友都大呼「太青春了啦」。

▲譚艾珍透露自己每屆世足8強賽都有鎖定直播。（圖／翻攝自Facebook／譚艾珍）

譚艾珍透露，自己每屆世足賽8強一定都會看，這次特別挑選了挪威對戰英格蘭的賽事觀看，一大早5點就精心準備好豐富的健康早餐，一邊享受美食、一邊看世足賽。不過，因為女兒、孫子都還在睡覺，她便貼心地將電視切成靜音，足足看了三個小時的靜音轉播。

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▲譚艾珍在清晨5點起床看球賽。（圖／翻攝自Facebook／譚艾珍）

雖然全程沒有聲音，但賽事的精彩程度絲毫未減。譚艾珍坦言，在看到正緊張過癮時，自己還是忍不住漏出極小聲的「吶喊」，她還留下與挪威選手哈蘭德螢幕特寫的合照，相當投入。她也對挪威與英格蘭的對決給予極高評價，盛讚：「本來就很友好的團隊PK，激烈的競賽、友好結束，展現風度、禮貌、溫馨，令人敬佩的挪威、英格蘭。」

譚艾珍社群全文：

阿嬤很久沒這麼

「青春熱血」啦！

每屆世足賽8強一定都會看

這次就挑選今天的賽事

早上5點備好健康早餐

酪梨醬、爆米花脆片

看世足賽～挪威-英格蘭

足足看了三個小時靜音轉播

因為新醬他們在睡覺哪！

不過好緊張過癮時

還是有極小聲的「吶喊」啦！

本來就很友好的團隊PK

激烈的競賽、友好結束

展現風度、禮貌、溫馨

令人敬佩的挪威、英格蘭

#世界足球賽