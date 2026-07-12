72歲譚艾珍清晨追世足賽！ 靜音3小時看哈蘭德對戰英格蘭
記者蔡宜芳／綜合報導
2026年國際足總世界盃（FIFA World Cup）於日前進入八強賽，72歲女星譚艾珍也跟上熱血風潮，早上5點就備好早餐守在電視機前，獨自觀賽3小時，讓網友都大呼「太青春了啦」。
▲譚艾珍透露自己每屆世足8強賽都有鎖定直播。（圖／翻攝自Facebook／譚艾珍）
譚艾珍透露，自己每屆世足賽8強一定都會看，這次特別挑選了挪威對戰英格蘭的賽事觀看，一大早5點就精心準備好豐富的健康早餐，一邊享受美食、一邊看世足賽。不過，因為女兒、孫子都還在睡覺，她便貼心地將電視切成靜音，足足看了三個小時的靜音轉播。
▲譚艾珍在清晨5點起床看球賽。（圖／翻攝自Facebook／譚艾珍）
雖然全程沒有聲音，但賽事的精彩程度絲毫未減。譚艾珍坦言，在看到正緊張過癮時，自己還是忍不住漏出極小聲的「吶喊」，她還留下與挪威選手哈蘭德螢幕特寫的合照，相當投入。她也對挪威與英格蘭的對決給予極高評價，盛讚：「本來就很友好的團隊PK，激烈的競賽、友好結束，展現風度、禮貌、溫馨，令人敬佩的挪威、英格蘭。」
譚艾珍社群全文：
阿嬤很久沒這麼
「青春熱血」啦！
每屆世足賽8強一定都會看
這次就挑選今天的賽事
早上5點備好健康早餐
酪梨醬、爆米花脆片
看世足賽～挪威-英格蘭
足足看了三個小時靜音轉播
因為新醬他們在睡覺哪！
不過好緊張過癮時
還是有極小聲的「吶喊」啦！
本來就很友好的團隊PK
激烈的競賽、友好結束
展現風度、禮貌、溫馨
令人敬佩的挪威、英格蘭
#世界足球賽
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