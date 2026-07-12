五月天大巨蛋嘉賓是絕美星二代！　阿信超暖「當眾脫外套給她穿」

記者蔡琛儀／台北報導

天團五月天今（12日）起繼續完成「#5525+2 回到那一天」25週年巡迴演唱會台北站，由於前兩天受到巴威颱風影響，導致演唱會延期，今、明兩天五月天一口氣挑戰在大巨蛋連開3場演唱會，今天更是從中午就開唱，創下大巨蛋連唱7小時的新紀錄。

▲20歲的小玫瑰首唱跳新歌〈最完美的存在〉。（圖／相信音樂提供）

中午場請到鼓手冠佑的20歲寶貝女兒「小玫瑰」劉芯妤擔任嘉賓，帶大家回到去年7月12日大巨蛋開唱的那一天，並與阿信合唱〈玫瑰少年〉，小玫瑰之前在社群預告：「之前膝蓋受傷好一陣子沒辦法跳舞，這次連續幾天的舞蹈訓練，跳好跳滿，也給大家準備了小驚喜，先期待一下。」帶著6名舞者首唱和蕭秉治共同創作的新曲〈最完美的存在〉，展現唱跳功力，阿信也在後面跟著節奏扭動，可說是最大咖的伴舞。

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▲五月天阿信脫外套給小玫瑰披上。（圖／相信音樂提供）

小玫瑰說她今年20歲了，嘴甜說：「阿信爸爸也是20歲。」阿信假裝聽不清楚，讓小玫瑰不斷重複誇他20歲。露出小蠻腰的小玫瑰，被爸爸冠佑忍不住叮嚀：「等下要再披一件（衣服）。」阿信貼心脫下外套披在小玫瑰身上，小玫瑰笑說：「但跟我等下要帶來的不符合，這首歌是還沒發行的新歌，你們是第一批聽到的人。」讓全場嗨到不行。