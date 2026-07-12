北影／黃鐙輝變斯文男自誇：帥過阮經天！　蔡淑臻「臉超緊」認進廠保養

記者蕭采薇／台北報導

2026台北電影獎12日舉辦頒獎典禮，在《左撇子女孩》演情侶的黃鐙輝、蔡淑臻，當晚再度搭擋擔任頒獎人。黃鐙輝一身深棕色條紋西裝帥氣亮相，還搭配上眼鏡，斯文的裝扮和平時搞笑的模樣判若兩人。蔡淑臻笑說：「我有點不習慣他這樣，還是習慣他是個阿伯。」

▲《左撇子女孩》劇組，導演鄒時擎、馬士媛、葉子綺、蔡淑臻、黃鐙輝、林嫣等人。（圖／記者周宸亘攝）

黃鐙輝笑說：「這麼重要的典禮，還是要帥一下，不然怕大家忘記我真實的樣子！」更自誇：「有人說我帥過阮經天。」開好兄弟一個玩笑。黃鐙輝說：「因為要搭女神（蔡淑臻），花了好多錢喔！」而造型是老婆幫忙打理，至於花了多少錢，他則回：「不知道，她們花錢都不會跟我說。」

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▲《左撇子女孩》黃鐙輝。（圖／記者周宸亘攝）

蔡淑臻笑說不太習慣黃鐙輝這個模樣，「還是習慣他是個阿伯。」而蔡淑臻當日狀態極好，身為醫美代言人的她也認「前一陣子就有準備好了」，特地「進廠」維持狀態。

▲《左撇子女孩》蔡淑臻。（圖／記者周宸亘攝）

以《左撇子女孩》入圍最佳新演員、最佳女主角的馬士媛，以一襲香奈兒紅色深V洋裝亮相，大膽突破過去的尺度。馬士媛笑說：「男友（JADE樂團主唱嘟嘟）還沒有看過這套，給他一點驚喜。」而男友當天出門前，還有為她打氣說：「寶貝加油！妳一定可以的！」不過馬士媛自己也不緊張，她笑說：「反而很放鬆，跟劇組大家見面很開心，劇組就是我的幸運物。」

▲《左撇子女孩》馬士媛。（圖／記者周宸亘攝）