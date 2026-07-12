胡瓜驚見張菲現身《綜藝大集合》！激動衝上前迎接　真相曝光糗了

記者孟育民／台北報導

《綜藝大集合》日前前往高雄路竹的竹滬華山殿錄影，現場除了推出全新遊戲，更意外出現一段插曲。遊戲進行到一半，遠方突然傳來哈雷機車的轟鳴聲，胡瓜定睛一看，竟誤以為是師父張菲特地騎車南下探班，還直呼：「從花蓮一路騎到高雄，也太辛苦了吧！」沒想到上前一問才發現認錯人，原來只是長相神似張菲的觀眾，超高相似度讓全場驚呼連連，也成為錄影現場的一大亮點。

▲▼胡瓜把民眾誤認成「師父」張菲，成為現場意外插曲 。（圖／民視提供）

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此次節目來到高雄路竹的竹滬華山殿，這裡是全台唯一主祀明寧靖王（朱術桂）的廟宇。相傳祂是明朝開國皇帝朱元璋的第八世孫，與南台灣有著深厚淵源。為了向寧靖王致敬，胡瓜特別設計全新遊戲「天天笑膝膝」，透過趣味關卡考驗參賽者的腳力與膝力。

首個關卡「膝水剩多少」，參賽者必須在膝蓋綁上裝水的杯子，從起點一路將水運送至終點，最後以剩餘水量最多者獲勝。胡瓜率先親自示範，為了避免杯中的水灑出，他擺出逗趣又優雅的姿勢，小心翼翼向前移動，抵達終點後更高高抬腿，將杯中的水一滴不剩倒進容器裡，精準控制力讓眾人驚呼連連。





▲胡瓜賣力玩遊戲 。（圖／民視提供）

第二關「步步吸金趣」，參賽者要利用膝蓋擺盪夾在雙腿間的玩具槌子，將散落在地上的金磚一路敲進終點保險箱。輪到籃籃示範時，她主動要求搭配音樂，沒想到原本的遊戲示範瞬間變成勁歌熱舞，還拉著參賽媽媽們一起組成「高齡女團」，現場氣氛嗨到最高點。