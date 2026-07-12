宋慧喬告別14年公司拋喜訊！「簽約造型師老公」背後關係曝光

記者林汝珊／綜合報導

南韓女神宋慧喬日前拋出震撼彈，宣布離開合作14年的經紀公司「UAA」（United Artists Agency）。最新動向曝光，據韓媒報導，她將轉投由前AAP代表申在浩（音譯）創立的新經紀公司，而申在浩不僅曾協助宋慧喬處理海外活動相關業務，還有另一層特殊關係，是宋慧喬合作超過20年的造型師丈夫。

▲宋慧喬離開14年公司，轉合作前AAP代表申在浩。（圖／翻攝自IG）

宋慧喬日前宣布與UAA結束長達14年的合作關係，今（12日）前AAP代表申在浩發聲明表示，表示：「宋慧喬與過去曾共同參與海外活動、長期累積信任的相關人士，正在就未來活動方向形成共識」，不過目前還無法公開具體細節。

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值得一提的是，申在浩除了過去協助處理宋慧喬海外活動，他更是宋慧喬合作超過20年的造型師的丈夫，近期才剛結婚。由於雙方私下保持親近關係，因此宋慧喬離開UAA後，決定與申在浩攜手展開新的合作。

宋慧喬日前宣布成為自由身，UAA表示：「長時間互相信任、一路同行的UAA與宋慧喬，決定結束至今的合作關係，並為彼此未來加油。」公司也感性表示，宋慧喬不僅在韓國受到喜愛，更在亞洲及全球獲得廣大支持，與她共同度過的時間將留下幸福回憶。