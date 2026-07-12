還記得《懷玉公主》的她嗎？合唱孫耀威現況曝光「竟是金曲歌后」

記者蔡琛儀／台北報導

創作歌手蘇震洋推出首張專輯《Chapter 1：光》，首波主打〈一字一句〉邀來方文山填詞，並集結原民金曲歌后依拜維吉（Ipay Buyici）、兩屆金曲獎得主曹登昌共同打造，以古風新詩融合現代流行編曲，搭配CG動畫與AI技術打造武俠世界，展現濃厚東方美學。

▲蘇震洋〈一字一句〉合作原民金曲歌后依拜維吉。（圖／綵星娛樂提供）



依拜維吉過去曾以藝名黃靖紘與孫耀威合唱電視劇《懷玉公主》片尾曲〈你是情人還是敵人〉，後又改名黃慧文，與熊天平合唱歌曲〈野心〉。

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蘇震洋這次歌曲邀來依拜維吉設計和聲，以近似京劇吟唱的聲腔層層堆疊，替作品增添磅礡氣勢。〈一字一句〉編曲則由依拜維吉的丈夫曹登昌操刀，兩人攜手組成「金曲夫妻檔」助陣。首次與方文山合作，讓蘇震洋更直呼「圓夢」，他透露收到歌詞時瞬間感到震撼，形容那一刻如同醍醐灌頂，「真的覺得太熱血了，也充滿正能量。」

蘇震洋也透露，歌曲中的中國笛聲其實由自己親自演奏，從小學習橫笛的他，學生時期曾多次參加國樂比賽獲獎，這次更為搭配歌曲意境研究京劇、崑曲唱法，詮釋男兒歷經風霜後的心境。

▲蘇震洋親自為歌曲中的笛聲獻聲。（圖／綵星娛樂提供）

除了推出新作品，蘇震洋也宣布將於8月22日下午3點在「School of Rock Taiwan搖滾教室」台中旗艦店舉辦《做自己的光》LIVE SHOW，活動完全免費。他也期待透過現場演出，與歌迷分享首張專輯的創作理念。