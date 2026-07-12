舒米恩睽違10年再奪金曲：關公面前耍大刀　自豪是超級幸運物

記者蔡琛儀／台北報導

舒米恩今年憑專輯《Mikerid引路》奪下金曲獎最佳原住民語歌手獎，相隔10年再度抱回金曲，也是他首度拿下歌手獎。他坦言從沒想過自己能獲獎，「每個入圍者都太強了，我根本像在關公面前耍大刀。」更笑說公布得獎時「屁股都還沒坐熱」，一聽到名字當場愣住，上台緊張到忘了感謝許多人。

▲舒米恩日前奪下金曲獎最佳原住民語歌手獎。（圖／米大創意提供）

《Mikerid引路》是舒米恩歷經手術、復健後完成的作品，融合部落母語與弦樂元素，也記錄他重新出發的心境。他表示，這張專輯誕生於人生最低潮時期，因此這座金曲獎格外有意義，「除了肯定當代原住民族音樂，也讓我更有信心繼續用母語創作。」

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拿獎後，舒米恩立刻回到家鄉投入台東博覽會策展，負責原民展區「凹！你是有的」，希望透過展覽呈現當代原住民族文化的多元樣貌，而非只有圖騰、古調等既定印象。他也在開幕活動獻唱〈Miteporay 塵之舞〉、〈Malakapah 成年〉等作品，更首次挑戰現場饒舌，笑說：「真的很有挑戰，但看到大家開心就值得了。」

▲舒米恩笑稱自己是本屆金曲「吉祥物」。（圖／米大創意提供）

此外，舒米恩還笑稱自己是本屆金曲「吉祥物」，去年曾參與他音樂節演出的吳蓓雅、黃宇寒今年都順利奪獎，讓他打趣表示：「一定是都蘭祖靈有保佑。」他也透露正和團隊籌備金曲慶功專場，最快9月就有機會與歌迷見面。