北影完整得獎名單／《大濛》奪最佳影片！ 《雙囍》劉冠廷哽咽拿下影帝
記者蕭采薇／台北報導
2026第28屆台北電影獎，12日舉辦頒獎典禮。影帝由《雙囍》劉冠廷拿下。劉冠廷感謝謝謝家人，也哽咽對老婆孫可芳喊話：「妳在我19歲就看到，我不知道你哪來的勇氣，把一輩子託付給我。」而獲得13項入圍的《大濛》，獲得本屆最佳影片。
▲28屆台北電影獎，12日舉辦頒獎典禮。（圖／翻攝自北影臉書）
2026 第 28 屆台北電影獎｜完整名單
【影片獎項】
最佳劇情長片：《大濛》
最佳紀錄片：《獨奏者之舞》
最佳短片：《Somewhere in time, 河與石頭》
最佳動畫片：《螳螂》
百萬首獎：《獨奏者之舞》
【個人演技獎項】
最佳男主角：
劉冠廷｜《雙囍》
▲劉冠廷哽咽奪獎。（圖／翻攝自YouTube／台北電影節 Taipei Film Festival）
▲《雙囍》劉冠廷奪影帝。（圖／記者周宸亘攝）
最佳女主角：
林怡婷《恨女的逆襲》
▲林怡婷打敗《雙囍》余香凝、《大濛》方郁婷等多位勁敵，以黑馬之姿拿下北影影后。（圖／記者黃克翔攝）
最佳男配角：《雙囍》田啟文
▲田啟文奪最佳男配角。（圖／記者周宸亘攝）
最佳女配角： 陳雪甄《人生海海》
▲陳雪甄繼金馬後，再以《人生海海》獲得最佳女配角。（圖／記者黃克翔攝）
最佳新演員： 馬士媛《左撇子女孩》
▲馬士媛以《左撇子女孩》獲得「最佳新演員」。（圖／記者周宸亘攝）
【幕後創作獎項】
最佳導演：許承傑《雙囍》
最佳編劇：陳玉勳《大濛》
▲陳玉勳《大濛》獲得最佳編劇。（圖／記者周宸亘攝）
【技術類獎項】
最佳攝影： 余靜萍《女孩》
最佳剪輯：《左撇子女孩》西恩貝克
最佳美術設計： 《大濛》王誌成＆尤麗雯
最佳造型設計： 《大濛》許力文
最佳視覺效果： 《功夫》嚴振欽等人
最佳聲音設計：《深度安靜》杜篤之
傑出技術獎：
置景噴繪：李錫堅｜《功夫》
卓越貢獻獎：台灣電影文化協會
【音樂與歌曲獎項】
最佳原創電影音樂： 唐愷馡《死亡賭局》
最佳原創電影歌曲：〈大濛的暗眠〉唱：9m88｜《大濛》
▲9m88以《大濛的暗眠》獲得最佳原創電影歌曲。（圖／記者周宸亘攝）
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