北影完整得獎名單／《大濛》奪最佳影片！　《雙囍》劉冠廷哽咽拿下影帝

記者蕭采薇／台北報導

2026第28屆台北電影獎，12日舉辦頒獎典禮。影帝由《雙囍》劉冠廷拿下。劉冠廷感謝謝謝家人，也哽咽對老婆孫可芳喊話：「妳在我19歲就看到，我不知道你哪來的勇氣，把一輩子託付給我。」而獲得13項入圍的《大濛》，獲得本屆最佳影片。

▲28屆台北電影獎，12日舉辦頒獎典禮。（圖／翻攝自北影臉書）



2026 第 28 屆台北電影獎｜完整名單

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【影片獎項】

最佳劇情長片：《大濛》

最佳紀錄片：《獨奏者之舞》

最佳短片：《Somewhere in time, 河與石頭》

最佳動畫片：《螳螂》

百萬首獎：《獨奏者之舞》

【個人演技獎項】

最佳男主角：

劉冠廷｜《雙囍》

▲劉冠廷哽咽奪獎。（圖／翻攝自YouTube／台北電影節 Taipei Film Festival）

▲《雙囍》劉冠廷奪影帝。（圖／記者周宸亘攝）

最佳女主角：

林怡婷《恨女的逆襲》



▲林怡婷打敗《雙囍》余香凝、《大濛》方郁婷等多位勁敵，以黑馬之姿拿下北影影后。（圖／記者黃克翔攝）

最佳男配角：《雙囍》田啟文

▲田啟文奪最佳男配角。（圖／記者周宸亘攝）

最佳女配角： 陳雪甄《人生海海》

▲陳雪甄繼金馬後，再以《人生海海》獲得最佳女配角。（圖／記者黃克翔攝）

最佳新演員： 馬士媛《左撇子女孩》

▲馬士媛以《左撇子女孩》獲得「最佳新演員」。（圖／記者周宸亘攝）

【幕後創作獎項】

最佳導演：許承傑《雙囍》

最佳編劇：陳玉勳《大濛》

▲陳玉勳《大濛》獲得最佳編劇。（圖／記者周宸亘攝）

【技術類獎項】

最佳攝影： 余靜萍《女孩》

最佳剪輯：《左撇子女孩》西恩貝克

最佳美術設計： 《大濛》王誌成＆尤麗雯

最佳造型設計： 《大濛》許力文

最佳視覺效果： 《功夫》嚴振欽等人

最佳聲音設計：《深度安靜》杜篤之

傑出技術獎：

置景噴繪：李錫堅｜《功夫》

卓越貢獻獎：台灣電影文化協會

【音樂與歌曲獎項】

最佳原創電影音樂： 唐愷馡《死亡賭局》

最佳原創電影歌曲：〈大濛的暗眠〉唱：9m88｜《大濛》

▲9m88以《大濛的暗眠》獲得最佳原創電影歌曲。（圖／記者周宸亘攝）