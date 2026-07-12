具俊曄爆「沒放棄大S遺產」！下周調解登場　力爭子女繼承權益

▲大S離世一年多，遺產爭議仍餘波盪漾。（圖／CTWANT資料照）

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大S（徐熙媛）辭世一年多後，遺產分配問題再傳新進展。外界原先盛傳丈夫具俊曄已放棄繼承權，不過根據《三立新聞網》報導，具俊曄並未正式拋棄依法可主張的權益，雙方預計將於下周透過律師進入調解程序，遺產分配爭議恐再掀波瀾。

大S離世後，遺產處理與家人後續安排一直備受關注，期間也出現不少傳聞。包括先前有消息稱具俊曄已放棄繼承生前居住的「台北信義」豪宅，但後續又有爆料指出，他並非自願放棄，而是在徐家協調下搬離原住所，另行租屋居住，相關說法始終未獲當事人證實。

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此外，近期再有消息指出，S媽曾希望具俊曄簽署放棄繼承大S遺產的文件，據傳相關同意書由許雅鈞熟悉法律事務的妹妹協助擬定。不過，隨著調解程序即將展開，也代表具俊曄並未完成放棄繼承程序，相關傳聞與實際法律狀況出現落差。

據了解，下周的調解將由雙方律師代表出席，除釐清遺產分配方式外，市場也傳出具俊曄將主張自身權益，甚至涉及大S與前夫汪小菲兩名未成年子女所繼承的三分之二遺產，因此引發各界高度關注。不過，目前相關主張仍待調解程序確認，最終結果尚未定案。

事實上，汪小菲方面先前曾發布五點聲明，說明兩名未成年子女依法繼承三分之二遺產，並已設立信託專戶管理；至於具俊曄依法可繼承的三分之一遺產，則尊重其自行規劃與處置。

截至目前，大S遺產仍在清算程序中，相關法律程序尚未全部完成。針對外傳具俊曄未放棄繼承，並將於調解中爭取更多遺產權益一事，報導指出，具俊曄委任律師仍未有回應，因此相關內容仍有待當事人或法院程序進一步釐清。

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