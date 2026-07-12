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五月天中午開唱「天后藏台下當工作人員」怨阿信：你害死我了！

記者蔡琛儀／台北報導

天團五月天今（12日）起繼續完成「#5525+2 回到那一天」25週年巡迴演唱會台北站，由於前兩天受到巴威颱風影響，導致演唱會延期，今、明兩天五月天一口氣挑戰在大巨蛋連開3場演唱會，今天更是從中午就開唱，阿信還到台下，與一身輕便的劉若英驚喜合唱。

▲▼ 五月天台北大巨蛋演唱會第五場 。（圖／相信音樂提供）

▲五月天今天挑戰大巨蛋一天連開兩場。（圖／資料照／相信音樂提供）

五月天2022年底在樂天桃園國際棒球場舉辦「諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」，當時嘉賓劉若英假裝是操作字幕機的工作人員，還被五月天嫌棄，給足粉絲驚喜，此次劉若英又坐在工作人員的區域，由阿信親自走下台找她合唱〈後來〉。

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劉若英笑喊：「你為什麼要過來這邊？」阿信則復刻4年前的橋段：「一直覺得今天燈光怪怪的，結果看到工作人員穿這麼華麗！」劉若英立刻回擊：「最好華麗，比你差太多。」也笑說自己坐在這邊是學習，「其實我蠻喜歡中午場，很適合我的生理時鐘。」接著瑪莎說，不知為何看到劉若英就想到〈舞女〉的歌詞，五月天和劉若英真的當場即興大唱〈舞女〉，讓全場嗨翻。

▲▼ 五月天台北大巨蛋演唱會第五場 。（圖／相信音樂提供）

▲劉若英驚喜現身台下。（圖／相信音樂提供）

唱完後劉若英卻懊惱對阿信直喊：「你害死我了！這是我要在高雄演唱會唱的欸！」更表示自己今天來到五月天演唱會現場是有事請託，「我今天是要跟你們借東西，我可以借恐龍嗎？」阿信更大方說每隻恐龍都可以借給劉若英在9月12日高雄演唱會使用，「反正我們這次開完演唱會以後也都不能用了。」

劉若英一聽喜出望外：「都可以帶走嗎？太好了，所以除了你（指阿信）以外的都可以帶走？」阿信當場笑出來：「我也可以啊！」還發下豪語說四個團員也都可以帶走，最後劉若英感性說：「每次看五月天演唱會後都有很多能量，請你們繼續唱下去，不要以為放假！」最後雙方再清唱一小段〈成全〉。

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五月天劉若英

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