周星馳《功夫女足》2天破16億卻挨轟難看　周杰倫、孫燕姿發聲力挺

記者蔡琛儀／綜合報導

喜劇之王「星爺」周星馳睽違多年執導的新片《功夫女足》近日上映，首波口碑在網路上掀起兩極討論，有觀眾大讚找回「周氏無厘頭」的經典味道，也有人持相反意見，像是大陸東方衛視主持人林海昨天看完後犀利點評「好難看」。儘管評價分歧，仍有不少藝人力挺，像是天王周杰倫、天后孫燕姿近日都透過社群平台發文，替星爺新作加油。

▲▼周杰倫幫周星馳宣傳新片。（圖／翻攝周星馳、周杰倫IG）



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周杰倫在Instagram限時動態分享《功夫女足》電影海報，並標註周星馳帳號，寫下：「星爺電影大賣，大家記得去看喔。」簡單一句話力挺周星馳新片；孫燕姿則在臉書曬出與周星馳的合照，只見周星馳手拿香蕉、孫燕姿則拿著足球，幽默呼應電影元素，她還笑問：「還有誰想參加『至尊無敵杯』呢？」接著寫道：「預祝星爺和《功夫女足》最強女足球員們，踢出天際、場場爆滿、一票難求！」隔空替電影打氣。

▲孫燕姿力挺周星馳新片。（圖／翻攝周星馳IG）

《功夫女足》上映首日票房仍開出紅盤，不僅刷新暑期檔首日場次紀錄，上映第二天累計票房（含預售票）已達3.45億人民幣（約16億元台幣），展現周星馳多年累積的號召力。但觀眾的評價兩極，有影迷認為，該片融入超前理念，部分橋段保留了熟悉的無厘頭味道，笑點密集；但也有人直指該片特效粗糙、AI感重、綠幕合成痕跡明顯，且核心設定與舊作高度相似、缺乏創新。

▲周星馳睽違多年執導的新片《功夫女足》雖評價兩極，但上映兩天已創下驚人票房。（圖／翻攝微博）