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阿雅昔喘不過氣「以為是心臟病」　送急診才驚覺：身體在替心求救

記者蔡宜芳／綜合報導

女星阿雅（柳翰雅）12日在社群透露，因朋友被診斷出中度憂鬱，讓她回想起20多歲時的自己，曾因恐慌發作而被救護車送進急診，直言那次經歷是「身體正在替心求救」。她也分享自己走出低谷的心路歷程，喊話擁有同樣處境的網友「別硬撐」。

▲▼阿雅昔喘不過氣「以為是心臟病」：身體正在替心求救。（圖／翻攝自Facebook／Aya 阿雅(柳翰雅) 官方粉絲團﻿）

▲阿雅分享過去因突然喘不過氣而送急診的經歷。（圖／翻攝自Facebook／Aya 阿雅(柳翰雅) 官方粉絲團﻿）

忙碌麻痺不安全感　送急診才驚覺恐慌發作

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阿雅在貼文中提到，自己年輕時，行程永遠滿檔，在別人眼裡充滿活力，但只有她知道自己一直在逃，害怕停下來後，迷惘會湧上來。直到有一天，她突然喘不過氣、全身發抖，被救護車送進急診，醫生檢查後，卻只是遞給她一個紙袋教她慢慢呼吸，「原來，不是心臟病。而是恐慌發作引起的過度換氣症候群。」直到那一刻，她才不得不承認身體正在替自己的心求救。

阿雅表示，那次的經驗彷彿「心靈清創」，讓她第一次認真問自己「到底怎麼了」。於是她開始讀心理書籍、練瑜伽，學著和情緒相處。她透露，自己曾有一段時間常常莫名掉淚，後來才明白那是累積太久的情緒終於找到出口，「復原，不是某一天醒來，就突然雨過天晴。它更像一杯混濁的水。一天一天，慢慢沉澱。然後，開始願意接納真正的自己。」

▲▼阿雅昔喘不過氣「以為是心臟病」：身體正在替心求救。（圖／翻攝自Facebook／Aya 阿雅(柳翰雅) 官方粉絲團﻿）

▲阿雅在一次就醫後，才知道自己罹患恐慌症。（圖／翻攝自Facebook／Aya 阿雅(柳翰雅) 官方粉絲團﻿）

逆境中心靈清創　阿雅溫暖喊話：累了別硬撐

經歷低谷後，阿雅看待事情的方式也變了，她學會放慢腳步，明白很多找不到的答案「不是在往前衝的路上，而是在願意停下來之後」。她也開始理解父母都帶著自己的傷、在跌跌撞撞中學著愛人，「我不會感謝憂鬱帶來的痛苦。但我感謝自己，沒有在那段黑暗裡放棄成長。」

阿雅也以過來人身份，向正處在低潮的網友溫柔喊話，強調痛苦的感受是真實的，但並不會是永遠，「如果累了，請不要一個人硬撐。請記得尋求幫助。」呼籲大家不要害怕向心理師或醫師尋求專業支持，「因為有時候，我們需要的不是更努力，而是有人陪我們一起走過。願每一個正在黑暗裡摸索的人，都能迎來屬於自己的晨曦。」

阿雅社群全文：

那天，救護車把我送進急診，卻救了我的人生。
前幾天，一位朋友告訴我，他被診斷出中度憂鬱。
靜靜聽著他的故事，我忽然想起二十多歲時的自己。
那時候的我，看起來一點都不像會憂鬱的人。
每天忙個不停，行程永遠滿檔，朋友約不完。在別人眼裡，我充滿活力、很有衝勁。
但只有我知道，我一直在逃。
我害怕安靜，害怕一個人，更害怕停下來。
因為只要一停下來，那些焦慮、不安、委屈，還有對未來的迷惘，就會全部湧上來。
現在回頭看，我那時候的「忙」，並不是熱愛生活，而是不知道該怎麼面對自己的心。
從十幾歲開始，我心裡一直有一種說不出的不安全感。
家裡偶爾的爭吵、對未來的不確定、總是不如預期的成績……
我們在學校學會了很多知識，卻很少有人教我們，當不安、焦慮、悲傷、失落來臨時，該怎麼和它們相處。
於是，我開始用忙碌麻痺自己。
我把生活塞得滿滿的，以為只要夠努力、夠成功、夠忙，心裡那個空洞，總有一天會被填滿。
可是有些情緒，不會因為你跑得夠快就消失。
它只會在你沒有防備的時候追上你。
有一天，我突然喘不過氣，心跳快得像要衝出胸口，手腳發麻，全身不停發抖。
我真的以為自己快死了。
救護車把我送進急診。
醫生檢查完，卻只是遞給我一個紙袋，教我慢慢呼吸。
原來，不是心臟病。
而是恐慌發作引起的過度換氣症候群。
直到那一刻，我才不得不承認：
我的身體，正在替我的心求救。
也是從那一天開始，我第一次認真問自己：
我到底怎麼了？
我為什麼一直這麼累？
我拚命往前跑，到底是在追求什麼？又是在逃避什麼？
後來，我開始讀和心理相關的書籍，開始運動、練瑜伽，也開始學著和自己的情緒相處。
我慢慢發現，那個一直被逼著往前衝的，是很想被肯定、很害怕不夠好的自己。
有一段時間，我常常莫名其妙掉眼淚。
可能是一則新聞、一句電影台詞，或是一首歌。
以前的我，會怪自己怎麼這麼脆弱。
後來才明白，那是累積太久的情緒，終於找到了一個出口。
復原，不是某一天醒來，就突然雨過天晴。
它更像一杯混濁的水。
一天一天，慢慢沉澱。
然後，開始願意接納真正的自己。
經歷過那次低谷後，我看待很多事情的方式都變了。
面對不自信，我不再急著證明自己。
因為我慢慢明白，自信不是喊出來的，也不是別人給的。
而是在一次次認真完成小事之後，慢慢長出來的。
我也開始理解父母。
他們不是天生就會當父母，而是和我們一樣，都帶著自己的傷，一邊跌跌撞撞，一邊學著愛人。
理解，不代表認同一切。
而是願意用更寬廣的角度，看見彼此。
最重要的是，我學會放慢自己的腳步。
以前，我以為快，就是進步。
後來才知道，那樣的快是急躁。
很多一直找不到的答案，不是在往前衝的路上，而是在願意停下來之後。
那次的經歷，對我是一次心靈的清創。
它當然很痛。
痛到懷疑自己，痛到看不見出口。
我的心發燒了。
發燒很難受，卻是在提醒我們：身體裡有些地方需要被照顧。
那些長年被忽略的情緒、那些一直不敢面對的傷口、那些用忙碌掩蓋的恐懼，都在等待被看見。
而我終於願意停下來，好好認識自己。
如果沒有經歷那段低谷，我未必會成為今天的我。
我不會感謝憂鬱帶來的痛苦。
但我感謝自己，沒有在那段黑暗裡放棄成長。
如果你現在正走在低谷裡，我想告訴你：
你現在的感受是真實的。
你的痛苦也是真實的。
但它不會是永遠的。
如果累了，請不要一個人硬撐。
請記得尋求幫助。
找值得信任的家人、朋友聊聊，也不要害怕向心理師或醫師尋求專業支持。
因為有時候，我們需要的不是更努力，而是有人陪我們一起走過。
願每一個正在黑暗裡摸索的人，都能迎來屬於自己的晨曦。
分享幾本陪我走過低谷的書，也許它們也會在你需要的時候，陪你一段路
1.《我可能錯了：森林智者的最後一堂人生課》
2.《愛的藝術》
3.《蛤蟆先生去看心理師》
4.《當生命陷落時：與逆境共處的智慧》
#阿雅 #憂鬱 #療癒 #你不孤單 #好好照顧自己

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阿雅柳翰雅

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