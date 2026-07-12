陳勢安出道20年仍單身！認了「曖昧狂刷IG限動」　曝真實追愛模式

記者孟育民／台北報導

出道20年的歌手陳勢安近日帶著全新專輯《我墜落你自由》登上網路節目《OMO調查局》，除了分享新作品，也大方聊起自己的感情觀與過往走出憂鬱低潮的歷程。其中，他意外公開私下曖昧時的真實互動模式，自曝會默默狂看心儀對象的 Instagram 限時動態「刷存在感」，讓主持人聽完忍不住驚呼：「原來你是這樣追人的！」

▲陳勢安錄製《OMO調查局》，被夏和熙、、阿本、木木逼問感情。（圖／OMO調查局提供）

節目中，主持人夏和熙模擬曖昧情境，詢問若第一天認識心儀對象，晚上收到一句「晚安」，他會如何回覆。陳勢安笑說，自己表面上會很冷靜，只簡單回一句「你也晚安」，但隔天就會默默把對方所有 Instagram 限時動態看完，「刷一下存在感，讓對方知道我有在關心他。」真誠又帶點反差的回答，也讓現場笑翻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到聊天習慣，陳勢安也坦言，自己其實「不太能接受」另一半已讀不回。如果遲遲沒有收到回覆，他不會一直苦等，而是會主動重新開啟話題，例如突然問一句：「最近東區是不是開了一間新的咖啡廳？」希望能自然延續彼此的互動。





▲陳勢安出道20年仍單身。（圖／OMO調查局提供）



至於戀愛中的地雷，陳勢安毫不猶豫表示，最不能接受另一半一直提前任。主持人木木也直呼：「那真的很雷。」他笑說，如果對方一直提，自己也會開始分享自己的前任，「大家一起提。」幽默回應逗樂全場。

主持人接著追問，戀愛後是否願意讓另一半查看手機？陳勢安則一秒都沒猶豫回答：「不可以！」他表示，手機屬於個人隱私，裡面收藏不少工作資料、造型靈感與攝影參考，常常因此被誤解，反而增加不必要的爭執，因此認為「定位可以分享，但手機不要，我覺得不要製造誤會比較好。」



