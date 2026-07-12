媽一開門她嚇瘋！鍾麗緹17歲女兒直播疑藏電子菸　慌張反應全放送

記者陳芊秀／綜合報導

性感混血女神鍾麗緹的17歲二女兒張思捷（Jaden）驚傳直播藏電子菸被抓包！她在直播與粉絲互動時，因媽媽突然開門進屋，急忙將手中的東西往桌下藏，慌張反應全放送，陸網瘋傳藏的是電子菸，這一幕全程被網友目睹並錄下畫面。

▲鍾麗緹17歲二女兒張思捷（Jaden）直播時疑似藏電子菸。（圖／翻攝自微博）

乖巧人設翻車？「做壞事」慌張表情全放送

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Jaden是鍾麗緹與第二任丈夫嚴錚所生，目前就讀波士頓大學。過去她因學業優秀、外型亮眼，並熱衷排球運動，一直給外界「乖巧懂事」的印象，也曾被媽媽鍾麗緹多次公開誇讚生活自律，家庭管教在大眾印象頗為嚴格。

不料在直播中，Jaden一聽到開門聲整個人瞬間僵直，雙眼瞪大。她轉頭望向媽媽進門的方向，同時慌亂地將疑似電子菸的物品塞向桌下，隨後對著門外喊「Hi」。待危機暫時解除，她眼神飄忽、尷尬掩面苦笑，狂拍胸口直呼「嚇死我了」，難掩心虛。

▲Jaden發現媽媽開門進來，立刻把東西藏桌下。（圖／翻攝自微博）

▲Jaden看著媽媽表情難掩慌張，接著說：「Hi。」（圖／翻攝自微博）

網苦勸Jaden：對身體傷害太大

Jaden的生日是7月28日，再過數天就屆滿18歲。她神色慌張的影片火速在網路瘋傳，由於部分網友揣測藏的是電子菸，引發眾人留言規勸：「這麼小就吸這個啊」、「不要抽煙了，對身體不好」、「小小年紀就抽煙，對身體傷害太大」、「感覺沒成年還是不要抽吧」。話題火速登上熱搜，網友也直呼「媽媽肯定知道了」。

▲Jaden與鍾麗緹直播同框。（圖／翻攝自微博）

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