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薔薔脱到剩內衣！「鏤空丁字褲超狂」一轉身蜜桃臀全看光 震撼1.5萬人

記者潘慧中／綜合報導

薔薔（林嘉凌）自《我愛黑澀會》出道，直率作風備受喜愛。近日更加掀起討論的是，她上傳了一系列性感內衣照，大方展露穠纖合度的身材，至今已吸引1.5萬人按讚朝聖！

▲▼薔薔。（圖／翻攝自Instagram／chialing_maze）

▲薔薔脫到剩內衣。（圖／翻攝自Instagram／chialing_maze）

照片中，可以看到薔薔身穿一套細緻的黑色蕾絲內衣，剪裁大膽襯托出她呼之欲出的北半球與深邃事業線。她將一頭長髮優雅挽起，幾縷髮絲自然垂落臉頰，搭配精緻的歐美風妝容與自信眼神，渾身散發出狂野又性感的氣場。

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▲▼薔薔。（圖／翻攝自Instagram／chialing_maze）

▲▼薔薔。（圖／翻攝自Instagram／chialing_maze）

▲▼薔薔。（圖／翻攝自Instagram／chialing_maze）

▲▼薔薔。（圖／翻攝自Instagram／chialing_maze）

▲薔薔解放火辣身材。（圖／翻攝自Instagram／chialing_maze）

除了吸睛的上半身，薔薔在下半身的穿搭更是火辣無比。她大膽穿上同款的黑色蕾絲鏤空丁字褲，完美展現毫無贅肉的結實小腹與纖細蠻腰。此外，她更套上極具誘惑力的黑色透膚膝上襪，搭配一雙金屬尖頭細高跟鞋，不僅拉長原本就高挑的身材比例，一雙筆直緊實的長腿更是在鏡頭前一覽無遺。

▲▼薔薔。（圖／翻攝自Instagram／chialing_maze）

▲▼薔薔。（圖／翻攝自Instagram／chialing_maze）

▲▼薔薔。（圖／翻攝自Instagram／chialing_maze）

▲薔薔大方秀蜜桃臀。（圖／翻攝自Instagram／chialing_maze）

這組照片完美記錄了薔薔令人羨慕的魔鬼體態。當她一個轉身、單手扶牆時，緊緻的背部線條、蜜桃臀曲線更是羨煞大批女粉絲。無論是站立還是慵懶地躺在椅子上，前凸後翹的極致腰臀比都讓人看得目不轉睛！

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