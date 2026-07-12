《玩具總動員5》全片遭PO上網！7小時破150萬次觀看　損失金額曝

記者陳芊秀／綜合報導

迪士尼影業和皮克斯工作室的最新動畫電影《玩具總動員5》陸續在世界各地上映，竟爆出完整電影遭非法外洩。且電影並非電影院偷拍，竟是高畫質的完整畫面遭上傳到X（前Twitter），將近7.5小時就累積約150萬次觀看，目前相關貼文與帳號已遭刪除，但偷拍事件仍引發電影產業高度關注。

▲《玩具總動員5》全片遭人外洩上傳社群網站。（圖／翻攝自X）

據日媒《產經新聞》報導，發布影片的帳號所在地顯示為芬蘭，該帳號於7月9日上傳長達1小時42分鐘的完整電影內容，沒有字幕或配音，疑似為電影原始影片。隔日下午，該影片因迪士尼提出著作權申訴而遭下架，不過10日又有相同內容重新上傳，直到帳號遭停用後才完全消失。

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日媒也發現，同一帳號先前曾非法上傳《麥可傑克森》傳記電影完整版，顯示並非單一事件。日本「內容海外流通促進機構」（CODA）分析，影片可能是在上映前遭竊取，也不排除由內部人士洩漏，直言是「極其惡劣的侵權行為」。

依據日本《著作權法》，明知是非法上傳內容仍下載影片，最高可處2年以下有期徒刑、200萬日圓以下罰金，或兩者併科。過去日本法院也曾因「速食電影（Fast Movie）」侵權案，判決被告賠償5億日圓。日媒以合法網路租片每部約400日圓的價格估算，《玩具總動員5》此次遭盜版的潛在損失，粗估恐已超過6億日圓（約台幣1.1億元）。業界也再次呼籲，民眾切勿觀看或轉傳非法上傳的電影內容，以免觸法。