最想吃台灣大雞排！日樂團二度攻台　放話衝腳底按摩：怕叫太大聲

記者林汝珊／台北報導

日本新生代女子樂團Faulieu.將於下週六（7月18日）在HANASPACE花漾展演空間開唱，繼去年將首場海外專場獻給台北後，相隔一年再度與台灣歌迷見面。除了期待演唱會，主唱Canaco也對台灣美食念念不忘，她笑說，去年吃了不少美食，唯獨一直想吃的大雞排沒能如願，「這次一定要吃到！」就算晚餐再豐盛，也會特地留點胃給大雞排。

▲Faulieu.將於7月18日在HANASPACE花漾展演空間開唱。（圖／Amuse、KING RECORDS提供）

Faulieu.由主唱Canaco、吉他手Kaho、貝斯手Ayano及鼓手Mimori組成，以「愛」為主題搭配朗朗上口的旋律受到矚目，今年4月加盟日本唱片大廠KING RECORDS，並推出首張主流專輯《MiX》。Canaco表示，專輯以「雙面性」為概念，融合Sweet與Bitter兩種曲風，除了首次演唱動畫主題曲，也挑戰Auto-Tune及不同編曲合作，希望在保留Faulieu.特色的同時，展現全新的音樂樣貌。她也坦言，主流出道後最大的改變，就是有更多人陪伴團隊一起前進，也讓她更深刻感受到肩負大家期待的責任。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這次也是Faulieu.成軍三年來最大規模的巡迴，完成日本7座城市演出後，團員們也感受到演奏默契逐漸提升。Canaco表示，接連演唱日劇、動畫主題曲後，透過作品認識Faulieu.的人越來越多，也讓成員萌生「前進海外」的想法，希望未來能到更多地方演出。Ayano認為，隨著演出次數增加，大家對歌曲的理解更深；Kaho站上舞台時已不像以前那麼緊張，也更能自在與觀眾互動；Mimori則透露，巡演期間長時間一起行動，現在演奏時甚至只靠眼神就能理解彼此，演出時與現場粉絲的互動能力也進步不少。

▲Faulieu.由Ayano（左起）、Canaco、Kaho、Mimori組成。（圖／Amuse、KING RECORDS提供）

除了大雞排之外，Canaco笑說也想體驗台灣腳底按摩，但擔心按到叫太大聲影響演出，還是決定等演唱會結束後再去；Ayano表示，上次終於吃到期待已久的刨冰，這次想逛街尋找台灣限定的小物、服飾與彩妝；Kaho則想挑戰夜市算命；Mimori對豆花更是念念不忘，甚至回到日本後還曾自己動手製作，希望這次再品嚐豆花、早餐粥及台灣咖啡。

「Faulieu. Major 1st TOUR "MiX" -PHASE02- 」台北站將於7月18日（六）在HANASPACE花漾展演空間舉行，現正於遠大售票系統熱賣中，更多活動資訊請鎖定雅慕斯娛樂官方社群專頁。