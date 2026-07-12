王力宏重摔縫39針...最新狀況曝光！　不忍宣布重大決定

記者蔡琛儀／綜合報導

天王王力宏上週在「最好的地方2.0」成都站演唱會發生舞台意外重摔，導致臉部掛彩、耳朵軟骨碎裂，事後縫了39針。事隔一週，已飛往美國參加太陽谷峰會的他，今（12日）拍影片向歌迷報平安，透露傷口已恢復得差不多，隔天就能拆線，並正式宣布巡演將全面取消吊鋼絲及地面LED舞台設計，把安全放在第一位。

▲▼王力宏傷後7天露面，復原狀況極佳。（圖／翻攝王力宏微博）

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王力宏在影片中秀出臉上的傷口，表示：「讓大家看一下，7天後我的傷口已經恢復差不多了，明天可以拆線了。」他感謝外界這段時間的關心與支持，同時宣布，巡演從下一站長沙開始，將取消鋼絲及取景框舞台的地面LED。他表示，成都站意外後，團隊已進行全面檢討與技術調整，「為了百分之百安全」，雖然舞台效果可能少了一些戲劇張力，但仍會透過四面台，把最真誠的音樂帶給每位觀眾，也希望歌迷能理解這次的演出調整。

此外，王力宏也特別替工作團隊發聲，坦言受傷後看見不少網友留言攻擊團隊，讓他相當心疼，「我的團隊就像我的家人一樣，他們也和你們一樣擔心我的安全。」他透露，正是團隊極力勸阻，他才決定不再吊鋼絲，團隊認為，「大家能看到我平安站在舞台上唱歌，就是最大的滿足」，這番話也讓他欣然接受。

▲王力宏上週在演唱會上摔倒濺血。（圖／翻攝微博）

王力宏強調，不希望任何同事因為自己受到攻擊或傷害，「我的每個榮耀時刻，都是他們的功勞與付出；每一個挫折坎坷，也都有他們不離不棄陪伴著我。」他表示，從去年的「最好的地方」到今年的「最好的地方2.0」，演唱會都是由自己的團隊擔任主辦，因此這次意外也是一次寶貴的學習，「之後沒有了威亞（鋼絲），我們也會繼續帶大家到最好的地方。」最後也向歌迷喊話：「謝謝，愛你們。」