吃台南美食1年還能瘦20kg！歐陽靖「先動再吃」 揭飲控第一步：燃脂效果較好

記者潘慧中／綜合報導

歐陽靖最近拍攝影片開心宣佈，在這一年內瘦了20公斤，即使身處美食天堂的台南，即使照吃虱目魚皮、小卷米粉、牛肉湯和甜甜圈，她依然能甩掉贅肉，「飲控時都以均衡為準則，不會刻意戒掉任何食品。」

▲歐陽靖吃台南美食1年還能瘦20公斤。（圖／翻攝自Instagram／imginoy）



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歐陽靖明確指出，飲控的第一步就是「學會計算熱量」，且必須落實「每餐都要記錄」，以便觀察各種食物對體重變化的影響。不論是愛吃零食還是想吃肉燥飯，秘訣都在於「每日攝取總熱量不超過身體所需熱量」。但若是喜歡吃零食，務必要特別注意是否有攝取足夠的蛋白質。

▲▼歐陽靖分享飲控的第一步。（圖／翻攝自Instagram／imginoy）



針對飲食控制，歐陽靖打破一般人的迷思直言，「飲控不能用『幾分飽』來算，一定要記錄『攝取總熱量』」，因為食物份量多不代表熱量高，例如蔬菜與海鮮，而糕點與含糖飲料則是份量少卻熱量高，「所以選擇低熱量、高營養又能吃飽的食物很重要！」

▲歐陽靖回答網友提問。（圖／翻攝自Instagram／imginoy）



面對職業婦女下班喊累、沒時間運動的困擾，歐陽靖認為若無法每天運動，一週至少要做超過3次的有氧運動，每次持續30分鐘以上，「挑自己有興趣的最重要！」若真的擠不出時間，她也推薦可以改成騎腳踏車或走路下班。

▲▼歐陽靖分享運動心法。（圖／翻攝自Instagram／imginoy）



有網友詢問運動與吃飯的先後順序，歐陽靖果斷回應：「先運動再吃飯！」她解釋，若是飽腹狀態去運動容易造成腸胃消化不良，「半空腹狀態運動燃脂效果也比較好。」她指出最好的飲食時間，是運動完的30分鐘內，「這時候身體還在燃燒，比較不容易堆積脂肪，營養吸收效率也比較好」；若擔心肚子餓運動會頭暈，先吃少量東西即可。

▲歐陽靖坦言嚴格飲控期間沒有喝酒。（圖／翻攝自Instagram／imginoy）