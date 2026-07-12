佐藤二朗風波電視台挨轟！傳富士不敢拍戀愛劇　業界揭陷入1危機

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星佐藤二朗與橋本愛因拍攝富士電視台劇集爆發涉及騷擾的糾紛，風波持續擴大，如今更波及電視台招牌黃金檔「月九」劇的製作。傳出原定2027年1月播出的愛情喜劇，因高層擔憂時機不妥而緊急叫停並變更企劃。富士電視台因爆發中居正廣風波、主播性朝貢等負面醜聞，一度面臨無廣告贊助，導致製作預算下修，如今又出現新危機。

▲佐藤二朗風波延燒，富士電視台因溝通處理不當受外界抨擊！傳電視台短期內不敢拍戀愛劇。（圖／翻攝自X）

醜聞衝擊招牌月9 臨時改企劃引發前線不滿

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據《Sponichi Annex》報導，佐藤二朗與橋本愛在合作演出《夫婦別姓刑事》時爆發片場騷擾糾紛，佐藤二朗極力否認，更傳出從《大搜查線》外傳劇換角，電視台喊停拍攝新劇，不過《大搜查線》總導演本廣克行對外強調沒換人，佐藤二朗仍會主演外傳，拍攝企劃會重啟，對次電視台並沒有再做出回應。報導進一步指出，電視台受此波及，高層判斷現階段不宜製作男女戀愛劇，緊急叫停已定好男主角、正進行劇本創作的2027年1月期「月九」新劇。由於劇集原定秋季開拍，短時間內喊卡，引發劇組團隊強烈不滿，日網也認為電視台反應過度。

經紀公司不敢讓藝人接電視台的戲了

另一方面，電視台相關人士透露，業務部門最擔心好不容易因中居正廣事件後回流的廣告贊助再度撤資。富士電視台近年雖積極強化社內規範與人權審查，但真正需要改善的是拍攝流程與溝通機制，而非直接放棄拍攝戀愛劇集。更有人憂心因規避風險而失去戀愛王道的戲劇路線。

日媒《Sponichi Annex》針對此風波舉行「覆面座談會」，找來媒體人與娛樂業界人士展開討論。報導指出，電視台對於是否繼續起用佐藤二朗主演《大搜查線》外傳劇仍有不同意見，加上電視台被外界抨擊對此次風波處理不當，業界傳出已有部分經紀公司開始擔心，「還讓旗下藝人接演富士電視台的作品嗎？」富士電視台近年不斷有主播、製作人離職的消息，人才外流加上戲劇製作預算減少，陷入新一波危機。