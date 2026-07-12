颱風天回不了台灣！樂天女孩「馬來西亞解放全透視上衣」一轉身S曲線被看光

記者潘慧中／綜合報導

琳妲（林羿禎）是職棒啦啦隊Rakuten girls（樂天女孩）的人氣成員，儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她11日便在社群平台上傳一系列於馬來西亞檳城拍攝的照片，「颱風天回不去台灣」，火辣身材立刻吸引大批網友按讚！

▲琳妲最近颱風天一度回不了台灣。（圖／翻攝自Instagram／linda831212）



照片中，可以看到琳妲隨性扎起丸子頭，身穿一件相當襯膚色的淺綠色長版上衣，展現穠纖合度的筆直長腿之外，大膽的透視材質剛好若隱若現出內搭的藍綠色比基尼，完美融合性感魅力與度假的慵懶氛圍。

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▲▼琳妲外搭的上衣整件透視。（圖／翻攝自Instagram／linda831212）



在充滿小心機的衣服勾勒下，琳妲隱約辣露豐滿上圍，纖細腰身、平坦小腹和完美臀線完全藏不住；一轉身，更發現她幾乎露出整張美背。坐在椅子上的時候，她也對著鏡頭秀出穠纖合度的雙腿線條，窈窕體態羨煞大批女粉絲。

▲琳妲辣露美背和窈窕曲線。（圖／翻攝自Instagram／linda831212）



琳妲這次之所以能在馬來西亞檳城留下美麗身影，有部分原因要拜颱風所賜，「颱風天回不去台灣，老天爺讓我放假」，還欣賞了當地厲害的火舞表演，玩得不亦樂乎。