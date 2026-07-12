金鐘導演入圍當天確診癌症…ICU插管「白血球歸零」奇蹟康復現況曝

記者黃庠棻／台北報導

金鐘獎導演王傳宗日前出席「29放光 慈濟60：慈濟人文特展」，在講座中分享29歲就奪下金鐘獎，卻在巔峰時期確診癌症，甚至多次接獲病危通知的生命轉折，從生死邊緣走一遭，讓他對於人性有了更深的體悟。

▲金鐘獎導演王傳宗挺過罹癌的生死關頭。（圖／大愛提供）

王傳宗大學就讀英文系畢業，進入新聞研究所，非影視科班出身，長期超時工作，持續咳嗽，卻因為健保卡不見，也擔心身體真有狀況，不敢就醫。

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直到被家人帶往成大醫院檢查，醫生看著王傳宗切片報告面色凝重地暗示「不是好東西」，同一時間他的手機瘋狂震動，原來那一天正是第50屆金鐘獎公布入圍的日子，他執導《天使的收音機》入圍9項大獎，地獄與天堂，都在眼前。

▲金鐘獎導演王傳宗挺過罹癌的生死關頭。（圖／大愛提供）

後來，王傳宗病情急轉直下住進加護病房，全身插管、白血球一度歸零，甚至幾度考慮裝上葉克膜。在生還機率渺茫之際，演出王傳宗人生第一部連續劇《我的完美男人》而拿下金鐘影后的天心挺身而出，動員演員楊一展、楊千霈等演藝圈好友，錄製了超過50支加油影片。

▲金鐘獎導演王傳宗挺過罹癌的生死關頭。（圖／大愛提供）

天心甚至在拍片空檔、卸妝時，都持續錄製生活點滴的影片傳到王傳宗手機，在病床旁播放、鼓勵他。這份無私的友情與強大的善意，成為支持他熬過生死關頭、奇蹟康復的關鍵力量。

▲金鐘獎導演王傳宗挺過罹癌的生死關頭。（圖／大愛提供）

三、四年前，當他接到大愛劇《我們六個》的執導邀請時，劇中主角「郭富美」那份溫暖、善良的特質，讓王傳宗在第一時間便聯想到了當年的貴人天心。儘管天心一度因沒有飾演過媽媽以及盲人的角色而猶豫，但王傳宗一句「我就是因為你，才接拍的」，毅然接下挑戰。

▲天心主演大愛劇《我們六個》。（圖／大愛電視提供）

王傳宗的這段生命旅程讓他明白，人要學會「手心向下」去幫助他人，並在有能力時成為能夠給予的那個人，將真正的「善意」溫暖地傳遞給社會。