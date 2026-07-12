鄭秀文答謝會大放閃！嘉賓是老公許志安…牽手對唱：我不想一個人

記者陳芊秀／綜合報導

香港音樂天后鄭秀文（Sammi）因演唱會舞台安全隱患緊急延期，隨即改辦歌迷「答謝會」補償。而她答謝會10日首晚嘉賓請來天王劉德華，昨日（11）迎來第二場演出，驚喜請到老公許志安（Andy）擔任嘉賓。當許志安現身舞台，夫妻倆在台上深情牽手，全場瞬間發出震耳欲聾的尖叫聲，兩人合唱〈一步一生〉，場面令人動容。

▲鄭秀文演場會延期改舉辦答謝會，第二晚嘉賓找來老公許志安，閃爆全場。（圖／翻攝自微博）

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鄭秀文當晚身穿一襲膚色平口刺繡短裙，搭配浪漫的白金長捲髮，顯得耀眼動人；許志安則以簡約的黑色長袖上衣搭配淺灰色寬褲低調相襯。兩人合唱時〈一步一生〉，許志安邁步並牽起妻子，兩人手牽手演唱，甚至在舞台中央面對面凝視彼此，她眼神透露出滿滿的依賴與安心，許志安則報以溫柔且專注的目光，夫妻倆真摯的互動與深刻默契。

而鄭秀文在台上感性透露，因這次演唱會的突發狀況，讓她特別希望有老公許志安在場陪伴，日前便臨時邀請他，坦言「好不想自己一個人，想有更大力量幫我去渡過」。她更回憶，當年紅館演唱會停電時，第一個叫救命的對象就是許志安，這次同樣需要這份力量。許志安在台上則多次誠懇向觀眾鞠躬致意，最後兩人再合唱經典〈其實你心裡有沒有我〉，為全場歌迷留下難忘的一夜。