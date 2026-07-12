蔡瑞雪比佛利山莊大解放！搭敞篷車「低胸背心包不住上圍」高衩內褲被看光

記者潘慧中／綜合報導

蔡瑞雪揮別感情風波後，低調飛去美國旅遊散心，期間不時會和粉絲分享生活點滴。繼日前解鎖第一次看世界盃足球賽的成就，她最近在位於洛杉磯的比佛利山莊打卡，並在敞篷車上盡情展現火辣身材，至今已吸引大批網友按讚！

▲蔡瑞雪搭敞篷車打卡比佛利山莊。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）



照片中，可以看到蔡瑞雪身穿一件純白色的緊身超低胸運動背心，大方展現呼之欲出的北半球，深邃事業線在鏡頭前一覽無遺。她隨性扎起一頭微捲長髮，頭上還架著一副墨鏡點綴，渾身散發出兼具健康與陽光火辣的度假風情。

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▲蔡瑞雪辣穿超低胸背心。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）



除了傲人上圍，蔡瑞雪在身材管理上更是展現極高自律。她下半身搭配一條深色牛仔長褲，低腰剪裁剛好露出內搭的白色運動款高衩內褲。當她坐上敞篷車緣時，完美的腰臀比瞬間現形，平坦的小腹更隱約浮現出腹肌線條，火辣指數破表！

▲蔡瑞雪解放高衩內褲。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）



事實上，關於之前的感情風波，蔡瑞雪事後已發聲明駁斥，並澄清和已婚人夫KOL「那個凱文」僅是一般朋友，更沒有發生如週刊爆料的當眾接吻之行為。