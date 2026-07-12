世足賽球衣幾乎都賣光！33歲台女星「穿童裝size進場」超狂身材全被拍

記者潘慧中／綜合報導

陳語安出道多年，在《愛上哥們》等電視劇中都能看到她的身影。私底下不時會和粉絲分享生活點滴的她，11日在社群平台開心分享「解鎖人生清單-現場看世界盃」的一系列照片，立刻吸引大批網友按讚！

▲陳語安第一次現場看世足賽。（圖／翻攝自Instagram／katie_chennn）



陳語安透露，她這次看的是西班牙對比利時的比賽，「現場的球迷凝聚力好強，超級震撼！」更不用說兩隊當天的進攻防守都非常激烈，讓她直呼能看到這場賽事真的太值得，「西班牙2：1到最後剩下10分鐘時，內心竟然希望比利時再進一分（私心想看延長賽，希望踢越久越好）。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳語安穿童裝尺寸的球衣進場。（圖／翻攝自Instagram／katie_chennn）



此外，賽前也發生了一件有趣的小插曲。陳語安透露，比賽快開始時都還買不到球衣，走進某間店本來以為已經全部賣完，結果竟然只剩一件9-10歲的童裝尺寸，讓她笑說：「這時候就有感受到迷你星人的好處了！」

▲▼陳語安相當享受現場的熱血氛圍。（圖／翻攝自Instagram／katie_chennn）



照片中，可以看到陳語安當天身穿一件亮眼紅藍配色的球衣，搭配黑色短褲與厚底休閒鞋，大方展現一雙白皙美腿，散發出滿滿的運動活力，「現場的哨聲與吶喊還在耳邊迴盪，這份感動我大概可以記一輩子。謝謝世界盃帶我見識了這麼瘋狂又美好的世界！」