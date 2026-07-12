35歲女星剛爆紅流感奪命！多次搶救心臟驟停…美實境秀開頭緬懷她

記者陳芊秀／綜合報導

美國實境秀女星米奇李（Mickey Lee）因參加長壽實境節目《Big Brother（老大哥）》第27季走紅，不料卻在去年聖誕節病逝，享年35歲。而該節目第28季開播，一開始放出她的照片「深切緬懷米奇李（1990－2025）」，令觀眾不捨懷念。

▲米奇李（Mickey Lee）因美國人氣實境秀《Big Brother》爆紅，去年聖誕節病逝，享年35歲。（圖／翻攝自IG）

米奇李以直率個性與大膽的比賽風格，在第27季節目登場時受到觀眾喜愛，不料卻在去年的聖誕節病逝。家人隔天透過Instagram證實噩耗，表示她因參加《Big Brother》讓全美觀眾認識，憑藉真誠、堅強與熱情打動無數粉絲，也在鏡頭內外建立許多珍貴情誼，希望大家永遠記住她帶來的歡樂。

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據了解，米奇李生前因流感引發併發症，接連發生多次心臟驟停，家屬一度發起募款，希望協助醫療費用。當時她住進加護病房，雖然病情一度維持穩定，最終仍不幸離世。

而米奇李病逝後，多位《Big Brother》歷屆參賽者紛紛發文悼念。主持人陳曉怡（Julie Chen Moonves）也分享與米奇的合照，透露不久前才邀請她錄製Podcast《God 101》，並寫下：「親愛的米奇，願妳安息，我相信終有一天會在永恆的另一端再次相見。」《Big Brother》官方也留言表示：「這個消息真的令人心碎。」如今節目選擇在新一季首播時向她致敬，也讓許多粉絲再次想起這位充滿魅力的參賽者。