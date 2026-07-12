敖犬買房被問「會讓另一半付租金嗎」！認了觀念傳統：前提是你情我願

記者潘慧中／綜合報導

敖犬（莊濠全）2024年在台中買下5層樓透天別墅當成婚房，歷經兩年裝潢完工後，他首度在YouTube分享開箱影片，並坦承裝潢花費超過千萬。事後被網友問到「會讓另一半付租金」時，他也老實說出心裡話。

▲敖犬回答網友提問。（圖／翻攝自Instagram／bboyowodog）



[廣告]請繼續往下閱讀...

敖犬11日在Instagram限時動態開放新家開箱問答，有網友苦惱提問，男友買房後要求她入住後要每月支付低於行情的租金，想詢問這是否合理。對此，他認為每個人情況不太一樣，「合不合理我可能沒有辦法替妳斷定。」

▲敖犬最近首度在YouTube分享開箱影片。（圖／翻攝自Instagram／bboyowodog）



但敖犬也坦言，他在這方面的觀念比較傳統，「我認為家就是男人要扛，所以不會有對方要付租金這種設定。」更不用說他和發發是夫妻，並不是室友，「況且很多僅有女性才能付出的事情，也很難用金錢去定義具體價值，所以是『無價』。」

▲敖犬並不會跟老婆收租金。（圖／翻攝自Instagram／bboyowodog）



最後，敖犬也對感情中的財務分配給出建議，「很多事其實不用算這麼細，就是用各自能付出的方式，在彼此之間能達到和諧繼續前進即可，前提是要你情我願。」