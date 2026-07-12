曾放話不再演BL！泰星God「露臉BL新劇預告」被酸爆…宣布退出

記者陳芊秀／綜合報導

泰國男星英迪帕塔尼（God Itthipat，以下簡稱God）於2017年主演BL劇《逐月之月》爆紅海內外，隨後在泰版《來自星星的你》扮演女主角弟弟，又曾赴大陸搭檔鄭爽演偶像劇。當時的他曾說過「不會再演BL劇」，不過相隔近9年，他日前宣布將要參與BL劇《Passenger Seat Number X》的演出，前導預告曝光後，立即引來酸評，而他近日受訪時坦承，已經正式退出該劇演出。

▲泰星God近日在BL新劇前導預告露臉，被挖出昔日發言「不會再演BL劇」引發熱議。（圖／翻攝自IG）

綜合泰媒報導，God演出BL劇的消息曝光後，隨即遭網友批評「演BL卻不好意思承認」、「不是說過不再演BL嗎」，更被挖出「不再演BL劇」的言論。他於9日受訪時表示，自己已經退出BL新劇演出，原因是擔心爭議持續擴大，影響劇組及其他合作夥伴。他當初接演純粹是把它視為一份工作，加上直播時經常有粉絲詢問何時復出拍戲，而該角色戲份並不多，因此決定接下演出。不過，前導影片公開後，自己雖未仔細閱讀所有留言，仍對外界的激烈反應感到震驚，隨著討論愈演愈烈，許多朋友與前輩也主動關心，讓他開始重新思考是否應繼續參與。

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▲God在BL劇《Passenger Seat Number X》扮演機長。（圖／翻攝自YouTube）

原來God此次是睽違3年重返演藝圈，目前有一部作品即將播出，另一部戲仍在拍攝，而BL新劇屬於未來企劃，評估後認為若繼續演出，恐怕會衍生更多問題，因此與製作公司協商後決定退出，「我只是把它當成工作，但現在風波太大了，我不希望影響劇組、其他演員，或我正在進行中的作品。」

針對網友翻出God曾說「不再演BL劇」的影片，他也親自解釋，當時正值自己對演藝工作嚴重倦怠的時期，因此才說出那番話。「大家都知道，我離開演藝圈2、3年，今年才重新回來拍戲，當時只是因為對工作感到疲憊，沒有其他原因。」除此之外，他表示自己在該部BL新劇中，並非飾演BL CP角色，而是推動劇情發展的重要配角，因此才會接受邀約。他最後說到，自己很少刻意閱讀網友留言，但因相關討論不斷出現在社群平台動態，才驚覺事件已演變成巨大風波，「我只是一名演員，如果未來還有合適的作品，我依然願意演出，但不希望這件事繼續擴大，所以決定退出，替整件事畫下句點。」