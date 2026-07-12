王齊麟寵妻禮物「是運動員的浪漫」！陳詩媛產後一開包裹笑哭：很特別

記者潘慧中／綜合報導

陳詩媛（十元）和羽球雙打奧運金牌選手王齊麟2025年登記結婚，隔年3月平安生下兒子，不時會和粉絲分享生活點滴。她11日便在社群平台分享「屬於運動員老公的浪漫」，產後禮物被大批網友直誇又閃又實用！

▲陳詩媛分享「屬於運動員老公的浪漫」。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）



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陳詩媛和姊姊陳詩雅一起拍攝影片時透露，當時生完第一次回家後，她意外收到一個包裹，打開看竟然是磁石項鍊。那是很多運動員都會戴的項鍊，據說可以幫忙舒緩緊繃的肌肉。

▲陳詩媛收到一條磁石項鍊。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）



由於王齊麟自己戴了變得比較不會落枕，所以也想讓剛生完小孩的陳詩媛不要太累、肩膀不會太緊繃。實際使用後，陳詩媛覺得似乎有效。

▲王齊麟希望磁石項鍊能舒緩陳詩媛緊繃的肌肉。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）



更甜蜜的是，陳詩媛也有在日本幫王齊麟買了一條藍綠色的磁石項鍊，「他說他想跟我戴情侶項鍊」，猝不及防的甜蜜互動閃瞎大批粉絲。網友直言王齊麟的浪漫就是跟別人不一樣，陳詩媛也在留言區附上一個笑哭的表情符號說：「很特別。」

▲陳詩媛和王齊麟戴情侶項鍊。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）