楊千霈颱風天膝蓋開刀！　術後「裹紗布、用助行器」恢復狀態曝

記者陳芊秀／綜合報導

知名主持人楊千霈近日趁工作空檔接受膝蓋手術，治療因滑雪留下的舊傷。原本打算獨自面對手術的她，又碰上巴威颱風襲台，昨日（11）見到家人冒風雨前來探望，12日更曬出術後第一天的影片，透露閨蜜兼化妝師好友Penny冒著風雨前來探視。

▲楊千霈颱風天一個人面對膝蓋開刀！術後狀態曝。（圖／翻攝自IG）

最新影片記錄下楊千霈術後的真實狀態。只見她身穿寬鬆服裝，時而換上短褲，右膝包紮著厚厚的白色紗布，正推著綠色助行器在病房內緩步練習走路。雖然步伐緩慢且她直言「腳還是挺疼的」，突然見到閨蜜，又驚喜又急著放下長髮對鏡頭保持甜美笑容，展現滿滿正能量。對比窗外風雨交加的狀態，好友前來探望顯得格外溫暖。

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▲楊千霈術後已經可以下床，開始使用助行器。（圖／翻攝自IG）

最讓楊千霈驚喜的是，閨蜜Penny隨後貼心推著輪椅帶她離開病房，途中鏡頭照向包紗布的膝蓋，忍不住說「腳還是挺疼的」。她與閨蜜兩人在颱風天的醫院裡展開探索，不僅去地下街自助餐挑選青菜，還一同逛了超商。Penny甚至貼心幫忙，將病房內原本雜亂、堆滿罐頭與牛奶等各類營養品的桌面整理得井然有序，讓楊千霈感動直呼：「謝謝Penny工作與生活上對我的照顧，Thank U & Love U！」

▲楊千霈術後第一天，感覺：「腳還是挺疼的。」（圖／翻攝自IG）

面對颱風天手術住院，楊千霈發文時特別向辛勞的醫護人員致敬，坦言在許多科室都因颱風停擺之際，醫護們仍堅守崗位，並大力讚賞醫院環境與專業照顧，讓病患有如在家的安心感。影片曝光後，Penny留言笑回「哈哈哈哈哈哈！不可能在剪影片耶！love uuu，早日康復」網友也輪番留言祝福早日康復。