翁虹首揭豪門婚變內幕！駁家暴、遭婆家趕出門傳言：娶我光宗耀祖

記者陳芊秀／綜合報導

57歲香港女星翁虹有兩段婚姻，2003年閃嫁給交往8個月的美國大西洋賭場副總裁伍偉傑，婚姻維持2年因男方外遇告終，有傳言稱她當年是被前婆婆掃地出門、還遭前夫家暴，翁虹最近受訪親口澄清網上傳言，也痛訴當時對方離婚處理得極不體面，讓她崩潰將自己封閉了半年之久。

▲翁虹首度回應第一任婚姻結束的原因。（圖／翻攝自微博）

鋼鐵意志卻慘遭失策 翁虹陷自責

[廣告]請繼續往下閱讀...

翁虹回憶第一段婚姻的絕望心情：「我結束第一段婚姻的時候，封閉了自己半年。完全封閉，然後就是，不願意見人。」她坦言當時飽受精神折磨，「每晚都哭醒很多次，枕頭都是濕的。」當被問到流淚是否因為被虧待或浪費青春？她果斷否認，直言那是自省：「我不是，我是自責。我自己責怪自己，我為什麼要創造一個機會，讓別人去傷害我。」向來剛強的她無奈感嘆：「其實我是一個挺堅強的、鋼鐵般意志的人，但是我失策了。我其實就安慰自己，我當作簽錯了合同（合約）。」

▲翁虹坦言前夫離婚處理得不體面。（圖／翻攝自微博）

前夫處理離婚不體面

談到分手細節，翁虹表示自己曾試圖修補裂痕：「其實我已經感覺到，關係不太好了。但是我都會有去努力過、去挽回過。」然而到了後期，誰先放手已不再重要，「到最後，哪一方提出都無所謂了。他提出我同意，我提出他同意，已經是這種地步了。」而她最遺憾的，是雙方在終結關係時連最後一絲溫柔都沒留下，她坦言：「只不過在最後的階段，對方處理離婚這件事情，處理得不漂亮。所以連最後的一種體面，就是『再見亦是朋友』，都沒辦法做到。」至於如今如何定義雙方關係？她則冷淡撇清：「也不是仇人，總之最好別見了。」

翁虹霸氣闢謠遭婆婆掃地出門

針對網路瘋傳被前婆婆趕出門及遭家暴的傳聞，翁虹不禁笑諷「原來最佳編劇在網上」。她嚴正澄清絕無此事，前公婆全家人當年對她非常好，甚至覺得「能夠娶到我，全家人都覺得光宗耀祖」。至於外界盛傳的財產糾紛，她更是霸氣直呼：「不好意思，我比他有錢，我經濟實力比他好，我怎麼會要分他財產？」親口終結了多年來在網路上天馬行空的荒謬謠言。

▲翁虹表示前公婆對自己很好，而且自己比前夫有錢。（圖／翻攝自微博）