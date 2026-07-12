Joeman登機前「行李箱被吐出來」！機場慘遇4狀況超崩潰：人生第一次

記者潘慧中／綜合報導

百萬YouTuber Joeman日前為了前往歐洲出差，經歷了多次轉機，未料來到第五趟航程，準備從蘇格蘭的亞伯丁飛去倫敦時，遇到了「傳說中的英國航空」。抵達亞伯丁機場時，班機不僅先延誤一個多小時，最後還無預警直接被取消，「超崩潰！我沒有遇過取消的！delay就算了，被取消？！」

▲▼Joeman出差在機場遇到超慘4狀況。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）



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得知班機被取消的消息後，Joeman坦言一度很沮喪，原因是他原本很期待當天和隔天的倫敦行程，其中還包括8、9千塊的導覽團。整頓好心情後，他原本想搭乘會更快抵達倫敦的夜間火車，不料當天剛好是星期六，也是整個禮拜唯一一天沒有夜間火車的日子。

▲Joeman的班機不僅先延誤一個多小時，最後還無預警直接被取消。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）



此時雖然出現轉機，旅行社告訴Joeman，英國航空有另外一班班機能候補飛去倫敦，但因機位有限，他們一行13人只有9個人能上飛機。遺憾的是，他就是其中一位未能候補上的乘客。不只這樣，他的行李箱也因此被吐出來，「我人生第一次行李箱check in之後被吐出來。」

▲Joeman人生第一次遇到行李箱在登機前被吐出來。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）



更誇張的是，該機場沒有任何英國航空的工作人員。該機場的工作人員只給了一張名片，要Joeman一行未能候補上機的人自行致電給英國航空的客服。確認過後，接下來兩天都沒有飛去倫敦的班機，所以他們一行人只能搭計程車，前往附近的火車站搭去倫敦。