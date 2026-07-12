高雄颱風假卻無風雨！劇團被迫停演吞虧損…唐從聖：天災還是人禍

記者陳芊秀／綜合報導

受到巴威颱風停班停課政策影響，果陀劇場原定11日晚間於高雄衛武營演出的舞台劇《生命中最美好的5分鐘》宣告取消。而參與演出的藝人唐從聖深夜發文，痛心指出高雄當天實際「無風無雨」，劇團依法配合取消卻須獨自吞下數百萬元龐大虧損，而外界 KTV 和餐廳卻人滿為患，讓他無奈嘆「無瘋、無語」。

▲唐從聖原定11日在高雄衛武營有舞台劇演出，場館因配合颱風停班課法令關閉並取消演出，但本人發文表示當天是好天氣。（圖／翻攝自臉書／從從唐從聖）

巴威颱風暴風圈進逼，高雄市政府依規定宣布全面停班停課，衛武營國家藝術文化中心也配合法令強制取消演出並關閉場館。唐從聖透露，自己當天從早到晚三度前往衛武營，親眼目睹現場根本是一片風和日麗。對比藝文表演被迫依法停演，他無奈指出：「看著KTV有人訂不到包廂，百貨公司裡人滿為患，餐廳門口大家排隊用餐。」

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唐從聖感嘆，在沒有任何配套措施與應變方法的情況下，藝文團體只能啞巴吃黃連，獨自承擔高達數百萬元台幣的龐大虧損。這已是他第三次遇到「颱風最後沒來，只能眼睜睜看著好天氣而取消演出」的窘境，「每次遇到這種狀況，劇團的人不能演出就算了，還得忙著協助處理各種道歉、退票和賠償的事宜。這對藝文團體來說，任何一次的發生都可能造成劇團經營存亡的嚴重傷害。但這個問題，十幾年來卻從沒被解決……。」文末，他轉述同行形容這是「天災沒來，人禍先到」，而12日果陀劇場還有一場演出，也成了高雄唯一的一場。

而唐從聖的發文引發網友討論，有感同身受的網友對劇團困境深表同情，嘆道「這真是一個大問題」、「好多無奈，卻也能理解」，有人批評「台灣的經濟也會被這種無腦的放颱風假拖累」，有人建議「全面取消颱風假」、「應請立委提案修改文化部關於政府停班停課之表演藝術演出的規章」以求根本解決。其中有網友點出不同場館的規範差異：「衛武營是文化部的，依市府公告停班，大東藝術中心是高雄市政府的，昨天可以照常演出。」還有另一派網友則認為安全防範很重要，有民眾直言「白天風真的很大」、「演出取消往往是基於安全守則」、「風雨無情，無風無雨還是有落石」，認為天災本就「無法預測，順應自然吧」。