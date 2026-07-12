劉雨柔深夜驚傳險燒家！0後援帶娃「沒日沒夜到臨界點」：什麼低賤生活

記者潘慧中／綜合報導

劉雨柔2025年7月與職籃球星胡凱翔結婚後，育有一個女兒，不時會與粉絲分享生活點滴。沒想到，她11日深夜突然在社群平台坦言，5分鐘前差點燒掉自己家，「沒日沒夜沒後援帶娃，終究來到了臨界點」，字裡行間都能感受到她身心俱疲的心情。

▲劉雨柔深夜差點燒掉自己家。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）



劉雨柔在Instagram限時動態透露，她當時準備加熱湯鍋，卻沒發現「湯鍋底下沾著一塊墊子」，便直接開火加熱，濃煙一路從廚房延伸到客廳，「串起來的火勢（墊子）徒手抓到流理台，冷水澆熄。」

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▲劉雨柔當下沒注意到湯鍋底下沾著一塊墊子。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）



雖然順利撲滅火勢，但這個驚險的突發狀況讓劉雨柔內心百感交集，「澆不熄我心中的怒火，以及危及到孩子的不安。」

▲劉雨柔全天候、零後援獨自帶娃。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）



雪上加霜的是，就在劉雨柔手忙腳亂善後的同時，女兒又突然在遊戲區跌倒大哭。一連串的混亂與狀況，讓身心俱疲的她徹底崩潰，「我到底一個人活在個什麼樣低賤的生活裡」，字裡行間道盡了獨自帶娃、孤立無援時的巨大無力感。