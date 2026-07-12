HAHABABY年營收破億！二伯創業故事曝光　蔡阿嘎驕傲喊：兼顧自己的風格

記者孟育民／台北報導

百萬YouTuber蔡阿嘎妻子二伯創立的親子品牌「HAHABABY」近日捲入抄襲風波，有網友整理多組對照圖，指稱HAHABABY至少有多款商品的設計概念與10個品牌相似，掀起討論。隨著事件延燒，二伯過去分享的創業歷程也再次受到關注。HAHABABY創立於2021年，蔡阿嘎多次透露品牌年營業額突破9位數，展現超強吸金能力，而二伯也曾分享品牌從無到有的創業故事。

▲「HAHABABY」背後故事曝光。（圖／hahababy提供）

事實上，HAHABABY由二伯於2021年創立，二伯曾在頻道中分享創業理念，表示品牌名稱「haha baby（ははベビー）」中的「はは」在日文裡意為「媽媽」，希望從母親的角度出發，為寶寶及全家人的用品嚴格把關。

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談起創業起點，二伯透露，自己懷第二胎時經常動手做衣服，卻發現市面上很難買到符合喜好的花色，「因為我很喜歡比較花的東西，就決定買自己喜歡的布來做。」當時她把手作品分享到網路後，不少粉絲詢問是否能購買，也讓她萌生將想法商品化的念頭。

為了將腦中的設計化為成品，二伯堅持台灣製造，從尋找成衣工廠、溝通版型到反覆打樣都親自參與，品牌前後籌備約兩年。她也坦言，創業初期曾歷經一段撞牆期，第一年幾乎沒有獲利，大量商品只能先囤貨、慢慢銷售。而創業初期是蔡阿嘎投入第一筆資金，當時沒有自有倉庫，光是倉儲與出貨就是一筆不小支出，每件包裹的處理成本約90至100元，若遇到免運活動，還得自行吸收運費。定價時，蔡阿嘎一度質疑價格太高，擔心消費者無法接受，因此團隊反覆計算，希望在成本與合理售價之間取得平衡。

二伯也回憶，品牌創立初期人力十分吃緊，客服、出貨幾乎都由團隊一手包辦，甚至全家人都投入幫忙。她透露，品牌許多經典圖案，包括點點、豆豆及花布等元素，最初都是由自己親手繪製，再交由設計團隊進一步調整、修正，才能真正運用到商品上，「畫好要變成可以使用的圖案，沒有那麼簡單，中間需要很多美編做調整。」

隨著品牌茁壯，如今成功在百貨公司設櫃，蔡阿嘎也驕傲說：「HAHABABY兼顧品質跟自己的風格，我們不跟著現在市面上的流行走，我們就是主流。」他認為，品牌走出自己的路，同時也需要更注重品質的把關，最後不忘感謝所有支持的粉絲。