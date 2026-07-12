英國王室破冰！哈利、梅根帶兒女「密會國王查爾斯」　威廉王子冷眼零互動

記者蕭采薇／綜合報導

英國王室上演震撼大和解！國王查爾斯三世（King Charles III）於10日在私人住所，秘密接見了小兒子哈利王子、媳婦梅根馬克爾以及他們的兩個年幼兒女。這不僅是雙方暌違4年多來的重大破冰，更是查爾斯三世自2022年以來，第一次見到孫子亞契（Archie）和孫女莉莉貝（Lilibet）。

▲哈利和梅根秘密帶著兒女，與國王查爾斯見面，更是祖孫四年來首度相見。（圖／達志影像／美聯社）

密會地點曝光！最高機密拒釋出「任何照片」

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據悉，這場歷史性的王室團聚辦得極為低調且神祕，地點選在查爾斯三世與王后卡蜜拉位於英格蘭西南部的私人住宅「海格洛夫莊園」（Highgrove House）。當時查爾斯三世剛結束在牛津郡的官方行程，而哈利王子也正好在伯明罕出席由他創辦的「永不屈服運動會」（Invictus Games）倒數活動，雙方藉此地利之便低調會面。

王室特派記者透露，這場聚會被定調為「私人家庭聚會」，白金漢宮方面對此拒絕評論，並明確表示「不要期待會有任何細節或照片釋出」，防諜工作做到最足。現年7歲的亞契與5歲的莉莉貝隨父母住在加州，近年幾乎缺席了祖父查爾斯三世的抗癌過程，讓高齡77歲且仍在接受癌症治療的查爾斯三世相當感慨。

宮內心累又提防！哈利出發前「公然遭王室打臉」

事實上，這次大和解背後暗潮洶湧。哈利夫婦日前從歐洲度假地悄悄入境英國，出發前哈利的公關團隊曾對外放話，聲稱哈利已接受父親邀請，英國行期間將下榻白金漢宮。不料隨即遭王室官員公開打臉，駁斥是哈利「拖了幾週遲遲不答應，等到最後一刻接受時已經太遲了」，場面一度尷尬。

▲查爾斯國王已經四年沒有見到哈利的孩子。（圖／達志影像／美聯社）

王室內部人士透露，近年哈利夫婦在多個紀錄片、專訪以及自傳中大肆抨擊查爾斯與卡蜜拉，加上近年「薩塞克斯團隊（Team Sussex）」頻頻向媒體放話洩密，早已讓王室高級官員感到「心力交瘁且充滿防備」。儘管這次成功見面被視為王室關係融化冰封的一步，但宮廷侍從們私下仍會「嚴密密切觀察」哈利與梅根的下一步大動作。

隔160公里如隔大西洋！威廉王妃甜蜜熱吻冷落親弟

雖然哈利與父親成功破冰，但他與哥哥威廉王子的關係依然降到冰點。就在兩兄弟距離僅不到100英里的同一天，威廉王子在溫莎的 Guards Polo Club 參加皇家慈善馬球賽，凱特王妃（Princess of Wales）也現身力挺。

44歲的凱特身穿搶眼的黑白格子連身裙搭配優雅裸色鞋，在場邊賣力為丈夫加油，並在威廉奪冠後親自頒發獎盃，還大方在鏡頭前獻上雙頰熱吻，最後兩人手牽手、面帶微笑離場，顯得無比甜蜜幸福。

▲威廉和凱特與哈利夫妻屢傳不合。（圖／路透）

對比威廉有愛妻高調放閃相隨，哈利在伯明罕的活動則是「形單影隻」。原本公關團隊聲稱梅根將高調同行，卻在最後一刻臨時取消所有公開行程，改以私人身份退居幕後，僅默默參與王室私人聚會。而威廉與哈利這對昔日兄弟即便人都在英國，依舊完全不聯絡、不說話，關係形同陌路，大和解似乎只完成了「嬰兒般的一小步」。