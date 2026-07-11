丁寧外帶目睹「蛋碰抹布照打包」　她嘆老闆反應：別為15元讓心變髒

記者蔡宜芳／綜合報導

女星丁寧11日在社群透露，因為孩子想吃早餐，於是趁著沒什麼風雨出門買早餐，沒想到，竟意外目睹老闆將「碰到抹布的炸蛋」直接打包賣給她，隨後便對她「過度有禮」，顯見內心煎熬。丁寧對此也直言，為了一顆15元的蛋而承受內心不舒服與內耗，相當不值得。

▲丁寧在外帶十，目睹「蛋碰到抹布照打包」。（圖／翻攝自Facebook／丁寧 Ding Ning﻿）

丁寧透露，颱風天早上趁著風雨還小，自己開車帶小孩出門吃早餐，順道去隔壁的古早味麵線店幫兒子Ashe買麵線，「這家麵線還不錯，女老闆不是很親切，我覺得也沒有什麼，每個人都有他的個性。」丁寧特別點了新品「炸蛋麵線」，並請老闆將炸蛋另外裝，沒想到，老闆在用塑膠袋打包時，蛋不小心滑出來、碰到旁邊的抹布，「我安靜地看著他會怎麼做。她一樣把蛋包包起來拿給我，旁邊在勺麵線的兒子看了他一眼。」

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▲丁寧透露老闆看起來充滿罪惡感。（圖／翻攝自Facebook／丁寧 Ding Ning﻿）

丁寧說，在自己目擊蛋碰到抹布後，老闆從拿給她麵線、收錢到找錢，全程突然變得「非常非常非常過度有禮貌」、一直說謝謝，簡直變了一個人。這讓她不禁思考，不過是15元，如果是自己，會選擇換一顆蛋，「我不需要因為這15塊錢然後心裡擔心我顧客怎麼想？會不會再也不來了？會不會在網路上給不好的評價？還有兒子可能會唸我。因為這15元內心要承受這麼多的不舒服值得嗎？」

丁寧認為，心裡面的煎熬，絕對大過千百倍物質上面的損失，「比起心裡面的不舒服，金錢能處理的都是小事。」感嘆有些人常常忘記這件事，讓小奸小壞像灰塵一樣黏在心上，多了、久了，就變成清不掉的污垢，連真心都看不到了。她也提到，很多人說「無奸不成商」，但真正成功的商人往往善良大方，且替人著想，「正直是很有價值的。」

丁寧社群全文：

千萬不要小看內在的辛苦。

相信大家防颱措施一定做得很好，從超市東西都被買光光上看得出來。

早上起來的時候還沒什麼風雨，小孩想去吃早餐，想說現在應該是今天唯一可以出門的機會了，我們就開車去吃早餐，也非常驚訝，這麼多早餐店一樣有開。

早餐店的隔壁一家古早味麵線也有營業，跑去買一碗，我記得Ashe很喜歡吃麵線。這家麵線還不錯，女老闆不是很親切，

我覺得也沒有什麼，每個人都有他的個性。

他們有一個新品叫做炸蛋麵線，想說新口味試看看，我請他炸蛋另外幫我裝，他在我面前拿塑膠袋包起來一顆炸蛋，蛋不小心滑出來碰到旁邊的抹布。

我安靜地看著他會怎麼做。

他一樣把蛋包包起來拿給我，旁邊在勺麵線的兒子看了他一眼。

從哪一刻開始，從他拿給我麵線我拿給他錢他找給我錢他都變得非常非常非常過度的有禮貌，一直跟我說謝謝完全簡直變了一個人。

我走出來想著我會怎麼做，不過是15元。

我會換一顆蛋，我不需要因為這15塊錢然後心裡擔心我顧客怎麼想？會不會再也不來了？會不會在網路上給不好的評價？還有兒子可能會唸我。

因為這15元內心要承受這麼多的不舒服值得嗎？

我一直覺得心裡面的煎熬絕對大過千百倍物質上面的損失，比起心裡面的不舒服，金錢能處理的都是小事。

但是有些人好像常常忘記了這件事，然後這些小奸小壞就這像灰塵一點一點的黏在你的心上，多了久了就像一層清不掉的污垢，最後連什麼是自己的真心也看不到了。

很多人說「無奸不成商」，我只能夠說就是因為這樣子態度，所以他們也只能夠當個小商，我認識很多商人，他們在商言商善良大方會替別人著想，所以他們很成功朋友也很多。

正直是很有價值的。

總之，不要小看自己的內耗，久了就站不起來了。

颱風天，大家要乖乖在家喔。

#所有有的小奸小惡是黏在心上的灰塵

#颱風平平安安

#內耗很驚人