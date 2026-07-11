媽媽突然過世　女歌手花5年療傷：以為時間能帶走傷痛

記者蔡琛儀／台北報導

創作歌手張仁與歷時4年推出首張個人創作專輯《新的過去舊的還在》，以音樂記錄母親離世後走過的悲傷與重生。2021年母親驟然離開，讓她形容人生像被切成「以前」與「以後」，曾一度停留在媽媽離開時的25歲，如今透過11首歌曲，從否認、憤怒、思念到重新與生活相處，寫下屬於自己的療癒旅程。

▲張仁與推出首張全創作專輯《新的過去舊的還在》。（圖／張仁與提供）

張仁與坦言，原以為時間能帶走傷痛，卻發現真正改變的是自己開始重新理解那些過往，「新的生活一直在發生，但舊的從來沒有離開。」專輯名稱《新的過去舊的還在》也因此而來，那些曾以為停格的回憶，會隨著人生經驗重新被感受，而深愛的人即使離開，依舊存在生命裡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這張專輯邀請製作人趙宇晨，以及鄭昭元、蘇珮卿、Everydaze、緩緩 Huan Huan主唱Coco等音樂人共同創作，在民謠敘事基礎上加入豎琴、弦樂、曼陀林等真實樂器，融合當代聲響。

▲張仁與將對母親的思念化為音樂。（圖／張仁與提供）

專輯收錄11首作品，其中保留3首Demo，呈現最原始的創作狀態。她笑說，錄音時曾因喉嚨狀況不佳，留下帶點沙啞的聲音，製作人反而認為那份「破爛感」最貼近情緒；而第一次錄下自己的吉他時，她緊張到幾乎忘記呼吸，直到錄完才被提醒：「妳其實可以呼吸。」張仁與表示，從最初把自己困在悲傷裡，到最後一曲〈輕輕安放〉寫下「如果重來，還是願意做妳的小孩」，終於學會與思念共存，也完成與過去自己的和解。