愛犬過世前出國遭炎上！　日女星揭原因回嗆酸民：太愛我了吧

記者蔡宜芳／綜合報導

日本前女星木下優樹菜在2019年因被爆恐嚇珍奶店老闆，形象一落千丈，她也為此退出演藝圈，轉行當YouTuber。她日前在社群透露，陪伴自己16年的愛犬Loko已於8日過世，沒想到，此舉竟引來部分網友質疑她丟下老犬出國旅行。對此，木下優樹菜11日在Threads上澄清出國原因，駁斥「自己去享受快樂的旅行」等說法。

▲木下優樹菜日前透露自己16年的愛犬離世。（圖／翻攝自Instagram／yukina1204xoxo）

木下優樹菜於8日發文透露，自己在結束澳洲5天行程搭機回國前，得知愛犬因老衰狀態不樂觀，一抵達後，便趕去見狗狗最後一面。當時，她抱著愛犬說：「謝謝妳等我們。完全沒有生過大病、謝謝妳活了這麼長壽。」 隨後，Loko宛如睡著般離世。然而，這篇限時動態卻引來部分網友批評「在這種狀態下還會想要出遠門呢」，質疑她不顧老犬健康出國旅遊。

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▲木下優樹菜分享送愛犬最後一程的照片。（圖／翻攝自Instagram／yukina1204xoxo）

面對網路批評與相關報導，木下優樹菜11日在Threads反駁道：「基本上就是會有這種什麼都不知道、之後也沒有好好閱讀就妄下定論的人呢。」 她氣憤表示，自己出發前，愛犬一切正常，是因老衰離世。她也澄清出國的原因，表示是因長女就讀國際學校放暑假，為了提升語言能力及未來發展，才安排了5天的澳洲行程，「我們也因為一切太過突然，真的非常難過。」

▲木下優樹菜強調愛犬在自己出國前，完全沒有異狀，家中也有家人照顧。（圖／翻攝自Instagram／yukina1204xoxo）

木下優樹菜透露，自己並沒有收到週刊所說的負面私訊，反而有許多養寵物的人鼓勵她。對於在報導下批評她的酸民，木下也正面回嗆說：「是不是沒有其它能花時間的事情了啊？還特地對我的報導做出『反應』並花時間來留言，厲害到有點可愛呢，真是太愛我了吧？」澄清了整件炎上事件。