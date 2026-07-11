周星馳《功夫女足》半天破億　陸主持人看完犀利評「好難看」

記者蔡宜芳／綜合報導

「星爺」周星馳自編自導的電影《功夫女足》於11日正式上映，總票房僅半天就突破1億人民幣（約台幣4.7億元）大關。不過，大陸東方衛視主持人林海，稍早在觀影後，竟犀利點評「好難看」，掀起網友熱烈關注。

▲周星馳《功夫女足》上映半天就票房破億。（圖／翻攝自微博／電影功夫女足）

林海11日在觀看完周星馳新片《功夫女足》後，公開在微博發文表示：「星爺，不欠你了。好難看。」他還補充說明：「因為真金白銀看過之前的每一部，所以不欠。」並曬出票根佐證。此外，林海還在網紅博主東東槍的貼文下，針對《功夫女足》評論道：「梗（哏）是老的、演員是過火的、劇本是脆弱的。」

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▲▼林海公開點評周星馳的新片。（圖／翻攝自微博）

對於林海的發言，有網友大讚他「敢說真話」，認為觀眾本來就有權利表達真實感受，還有評論表示「感謝海哥幫我們避雷了」。不過，反對派則猛烈批評他「情商低、蹭熱度」，質疑他是想藉由周星馳博關注。

《功夫女足》上映首日雖然票房破億，但觀眾的評價兩極。有影迷認為，該片融入超前理念，部分橋段保留了熟悉的無厘頭味道，笑點密集；但也有人直指該片特效粗糙、AI感重、綠幕合成痕跡明顯，且核心設定與舊作高度相似、缺乏創新。