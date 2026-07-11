網野生捕捉譚艾珍「身旁有個刺青女」　歐陽靖親留言：是貼身保鑣

記者蔡宜芳／綜合報導

資深女星譚艾珍近年和女兒歐陽靖、孫子新醬一同定居在台南。她10日在大賣場被一名網友，該網友表示原本想上前要合照，但怕打擾到她，加上身邊有一位「刺青女」，所以沒有貿然上前。對此，歐陽靖11日親自留言認領身份，也大方表示隨時歡迎合照。

▲譚艾珍和女兒歐陽靖一起住在台南。（圖／翻攝自譚艾珍臉書、歐陽靖IG）

一名Threads網友透露，自己於10日的中午，疑似在台南的大賣場看到了譚艾珍，「那時候她旁邊還有一個有刺青的女生，但我不好意思去問⋯」表示因為怕打擾到譚艾珍的私人時間，所以不好意思過去問。

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對此，歐陽靖11日親自到該網友的貼文下留言說：「妳好～我是那個很多刺青的女生，我是譚女士的貼身保鑣～」並表示譚艾珍是個大E人（外向人）、最喜歡拍照聊天，要原PO下次別害羞。

▲譚艾珍在歐陽靖生下孩子後，便一同到台南定居。（圖／翻攝自Facebook／譚艾珍）

歐陽靖的現身讓原PO感到既驚喜又驚訝，連忙回覆：「好驚喜！女兒竟然會來留言，不好意思！我好失禮。」原PO也順勢害羞地詢問，如果下次也想找歐陽靖一起拍照聊天是否可以。歐陽靖則展現超高情商與親和力，說道：「不會失禮啦～我覺得很有趣～（拍照）當然沒問題！」

▲歐陽靖留言給網友。（圖／翻攝自Threads／imginoy）